Гончарук поручил приостановить выплаты по незащищенным статьям бюджета – СМИ

Министр финансов Маркарова заявила, что речь о секвестре бюджета не идет

Заседание Кабмина / Фото: Кабинет министров Украины

После сообщений о снижении доходов госбюджета появилась информация, что премьер-министр Алексей Гончарук с целью соблюдения предельного объема дефицита общего фонда госбюджета поручил Министерству финансов временно, до конца бюджетного года, приостановить проведение Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда, кроме защищенных статей. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на поручение премьера по итогам проведенного им 17 декабря совещания, копия которого имеется в распоряжении агентства.

"Главным распорядителям средств государственного бюджета: Подать Минфину и Казначейству информацию об объемах бюджетных ассигнований по бюджетным программам, которые не будут освоены до конца бюджетного периода", - говорится в распоряжении.

В свою очередь, Минфин на своем сайте сообщил, что проводит взвешенную фискальную политику и принимает меры для соблюдения маяков по размеру дефицита сектора общего государственного управления.

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В ее рамках Казначейство своевременно и в полном объеме финансирует защищенные статьи расходов (зарплата, пенсии, все социальные платежи), а также проводит финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств, на которые открыты ассигнования, отмечает ведомство.

"Остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств с учетом невыполнения доходов государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года вследствие более крепкого, чем учтено в государственном бюджете, обменного курса гривни, более медленного роста импорта и падения производства табачных изделий", - говорится в сообщении Минфина.

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"(Это) не секвестр. Вопрос расходов последних восьми дней и, как всегда, вала "предоплат", – прокомментировала ситуацию Министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год, принятый Верховной Радой. Среди важных изменений – сокращение плана доходов на 20,4 млрд грн.

Изменения в бюджет-2019 пришлось вносить для того, чтобы увеличить финансирование по отдельным бюджетным программам, в частности, выделить средства на реорганизацию министерств, а также предусмотреть дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд грн на выплату зарплат шахтерам.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, где украинские горняки получают зарплату 25 тысяч гривен:

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