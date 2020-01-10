Гончарук работает над новым соглашением с Великобританией: подробности

После Brexit все прежние договора о торговом и политическом сотрудничестве утратят силу

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Украина ожидает подписания нового соглашения с Великобританией о политическом и торговом сотрудничестве после выхода страны из ЕС (Brexit) в ближайшее время.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в ходе встречи с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелиндой Симонс, сообщили в пресс-службе правительства.

"Мы ожидаем подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. В декабре 2019 года мы достигли договоренностей относительно положений торговой части соглашения. Проведение переговоров по политической части соглашения мы ожидаем уже 14-15 января", – сказал Гончарук.

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Премьер также обсудил важность упрощения визового режима для украинцев.

"Украина достигла либерализации визового режима с большим количеством стран, получила безвиз с ЕС. Сейчас актуальным является упрощение процедуры получения украинцами и британских виз. Это – больной вопрос для украинских граждан. Мы предлагаем разработать пути либерализации соответствующих визовых условий", – отметил Гончарук.

После Brexit нынешнее соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС прекратит действовать для Великобритании, в связи с чем планируется подписание нового двухстороннего договора.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина готовится к торговле с Британией после Brexit.

Напомним, Палата общин британского парламента одобрила законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза. За билль, включающий в себя согласованную с ЕС сделку об условиях "развода", проголосовали 358 депутатов, против – 234.

До этого парламент четыре раза отклонял законопроект: трижды при премьер-министре Терезе Мэй и как минимум один раз при Борисе Джонсоне. Расклад сил в парламенте кардинально изменился после убедительной победы Консервативной партии во главе с Джонсоном на выборах 12 декабря, по итогам которой она получила комфортное большинство в Палате общин.

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