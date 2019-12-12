Гончарук рассказал, к чему приведут санкции США против "Северного потока – 2"

Санкции США будут направлены против компаний, которые прокладывают трубопровод по дну моря.

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Решение Палаты представителей Конгресса США о санкциях против "Северного потока – 2" осложнит строительство газопровода. Об этом в Twitter написал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Хорошие новости из США. Конгресс поддержал санкции против "Северного потока-2"! Они резко осложнят строительство российской трубы. Президент, правительство и парламент продолжат борьбу за энергетическую безопасность Украины", - написал он.

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Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского поблагодарил США за поддержку санкций против "Северного потока – 2".

"Украина благодарна за 337 голосов в поддержку санкций, связанных со строительством "Северного потока – 2". Это политический проект, который подрывает энергетическую безопасность Европы", – говорится в сообщении Офиса президента в Twitter.

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Напомним, в проголосованном Палатой представителей США проекте оборонного бюджета страны предусмотрены санкции против компаний, которые прокладывают трубопровод "Северный поток – 2" по дну моря. Также США придерживаются позиции, что "Северный поток – 2" является экономически не обоснованным проектом.

Ранее организация немецких лоббистов заявила об угрозах санкций США для мирных усилий "Нормандской четверки". На это заявление уже возразил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

При этом "Северный поток – 2" уже получил последнее разрешение на строительство. Его после двух лет разбирательств выдала Дания. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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