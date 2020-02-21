Гончарук рассказал, как поднять экономику: названы приоритеты правительства

Алексей Гончарук. Фото: t.me/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о нескольких важных факторах развития украинской экономики, темпы роста которой упали, и очертил направления, которыми планирует заниматься правительство.

"Год назад Украина занимала в гривне вдвое дороже – под 20%, а сейчас – под 9%. Дешевые ресурсы – это возможность инвестировать в качественные дороги, социальную инфраструктуру, создавать новые рабочие места. Это одна из наших стратегических задач", – рассказал Гончарук.

Он добавил, что единственный путь к успеху Украины – через инвестиции.

"Инвестиции не только в экономику, а в первую очередь – в людей. Ведь человек – главный приоритет государства", – отметил глава правительства.

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Гончарук подчеркнул, что правительство планирует отреагировать на запрос инвесторов, которые требуют равных правил игры.

"Инвестор хочет равных правил. Есть серьезный прогресс – правительство искоренил системное рейдерство. Уже никто тайком не переписывает в реестрах собственность одного человека на другого", – сообщил премьер.

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К главным проблемам украинской экономики он причислил отсутствие мобильности.

"Одна из главных проблем нашей экономики в том, что она – немобильная. Ее огромная часть – в государственной собственности. То есть все доходы приватизированы, а все убытки остаются нам с вами. Тысячи предприятий существуют только на бумаге. Реальный доход, как правило, расходился по карманам. Нужно передавать максимальную часть экономики эффективному частному собственнику", – уверен Гончарук.

Сайт "Сегодня" писал о том, что у правительства есть генеральный план развития страны. Упор в нем сделан на оптимизацию системы образования и продолжение медицинской реформы.

Также мы сообщали о том, что Кабинет министров планирует весной этого года провести аэрофотосъемку всей территории Украины для обновления государственных кадастров.

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