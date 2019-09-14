Гончарук рассказал об амбициозном плане Украины

Алексей Гончарук / Фото: kmu.gov.ua

Украинская власть сейчас рассматривает возможность проекта по объединению водных путей от Черного до Балтийского моря. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на XVI Форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, сообщает Укринформ.

"У нас также есть пара очень амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы уже начинаем говорить. Нам нужно попытаться совместить водным путем, например, Балтийское и Черное море. Это абсолютно реально. Есть сорок водных путей, о которых нужно договориться с Беларусью и с Польшей. Для этого нам надо выстраивать конструктивные отношения. И мы уже начали это делать", – сказал Гончарук.

По его словам, правительство готово выйти за те рамки, в которых страна находилась ранее, и попробовать посмотреть в сторону новых возможностей, которые позволяют Украине стать сильнее.

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В то же время Гончарук призвал украинцев снять "розовые очки".

"Нам как стране нужно отойти от романтических представлений о мире, о том, что кто-то будет в ущерб себе защищать наши границы, становиться на горло своим интересам. Нам нужно трезво смотреть на мир. Каждая страна будет прежде всего защищать свой бизнес, своих инвесторов, своих граждан, свои границы. Мы должны делать так же. И осознавая это должны строить свои планы", – подчеркнул глава правительства.

Напомним, неделей ранее в комитете Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре заявили, что рассматривают вопрос восстановления водного сообщения Днепр – Припять.

Также напомним, что в Чернобыльскую зону запустят речные туристические маршруты по рекам Припять и Уж.

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