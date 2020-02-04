Гончарук разъяснил: объединение двух платежек на газ не уменьшит плату

Украинцев поразило, как много они платят за транспортировку газа

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Разделение платежек на две части, от чего уже подумывают отказаться, не повлияет на совокупную стоимость платежа. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Плата за транспортировку всегда существовала, но ранее она входила в общий тариф. Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это – европейские правила рынка и борьба с монополиями", – пояснил глава правительства в Telegram.

По словам Гончарука, несмотря на разделение тарифа на две части, совокупная стоимость двух платежек (на газ и транспортировку), которые получили украинцы в ​​январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке.

Он напомнил, что в декабре стоимость платежек пересчитали в 21 области Украины, снизив ее до 30%. Это стало возможным благодаря механизму, который правительство предоставило предприятиям-теплокоммунэнерго для осуществления соответствующего перерасчета.

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"В феврале Министерство социальной политики автоматически начислит субсидии и льготы по обособленную услугу по распределению природного газа за январь и февраль 2020 года. Гражданам не нужно дополнительно обращаться за этим", – добавил Гончарук.

Также он сказал, что оплата платежек за транспортировку газа тем украинцам, которые газ не используют, будет минимальна. Например, стоимость распределения газа, предназначенного для приготовления еды, составит всего 2.8 грн.

Глава Кабмина пообещал обратиться к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа.

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Помимо этого, правительство предложит обеспечить одновременное поступление этих двух платежек, чтобы украинцам было удобнее платить за услуги.

Почему в итоге разрекламированная "акция" Кабмина по удешевлению платежек на отопление оказалась "одноразовой", разобрался сайт "Сегодня".

Напомним, в Винницкой области мужчина снял ролик об огромном счете за газ, который он получил, хотя не прожил в новом доме ни одного дня. На видео, которое он выложил в своем Facebook, Вадим Когут показал газовый счетчик, который зафиксировал, что газ мужчина не использует, а также платежку за газ – в ней указана плата 385 гривен в месяц.

Новости "Сегодня" выяснили, что подобная проблема может возникнуть у многих украинцев, которые работают за границей.

Сайт "Сегодня" разобрался в вопросе и подготовил материал на эту тему: "Цена на газ: как новая формула скажется на платежках украинцев".

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