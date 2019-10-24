Гончарук встретился с представителями Американской торговой палаты

Премьер отметил, что законодательство не должно создавать барьеры и лишние бюрократические преграды для бизнеса

Встреча Гончарука с представителями АСС. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее рассказал, как иностранным компаниям "упростили жизнь" в Украине, провел встречу с представителями Американской торговой палаты (ACC). Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Говорили о: зеленой энергетике, сотрудничестве правительства с Нацбанком, о наших текущих переговорах с МВФ (Международный валютный фонд), о ФЛП (физические лица предприниматели, укр. – ФОП) и важных экономических законопроектах, которые за эти два месяца принял парламент", – написал он.

Премьер отметил, что законодательство не должно создавать барьеры и лишние бюрократические преграды для бизнеса. Буквально вчера, по его словам, на заседании правительства отменили около 20 актов, которые создавали бизнесу бюрократические преграды.

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В частности:

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упростили порядок регистрации иностранных представительств в Украине;

отменили коррупционное поле при выдаче специальных разрешений на пользование недрами. Отныне эти разрешения будут выдаваться на электронных аукционах;

отменили контрольные марки (голограммы) на диски с фонограммами, видеограммами, базами данных. Сами по себе эти марки не гарантировали защиту от контрафактной продукции, особенно через интернет;

отменили дублирование регуляторных актов в сфере розничной торговли алкоголем. Это уничтожит коррупцию в сфере, а бизнес сэкономит около 1,5 млн грн/год.

"Договорились с коллегами из Американской торговой палаты активно сотрудничать вместе. Если есть какие-то пожелания и замечания, Правительство всегда готово выслушать и помочь. Если инвестициям в Украину мешают зайти бюрократические сложности – мы их должны устранить. Это работа государства. Работа бизнеса – информировать нас об этом заранее. Бизнес и власть постоянно должны "сверять" часы и работать сообща! Спасибо коллегам АСС за предметный конструктивный диалог и дружескую атмосферу. Наши совместные встречи будут систематическими. Это точно", – написал он.

Напомним, в студии программы "Сегодня" премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство планирует в последующие пять лет привлечь в страну 50 млрд долларов инвестиций.

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