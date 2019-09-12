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Гончарук ждет от ЕБРР рекордных вливаний в экономику Украины

12 сентября, 22:35

Инвестиции Европейского банка реконструкции и развития могут составить 1 млрд евро

/ Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины рассчитывает, что в текущем году объем инвестиций в украинскую экономику со стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) достигнет одного миллиарда евро.

Об этом заявил премьер Алексей Гончарук на встречи с делегацией банка, сообщила пресс-служба украинского правительства.

"Есть четкое понимание того, что благодаря слаженному сотрудничеству с руководством ЕБРР этот год может стать рекордным для банка на Украине с объемом инвестиций в более чем 1 млрд евро", — сказал премьер.

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По его словам, стороны намерены расширить сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития путем реализации масштабных проектов по модернизации энергетического сектора, транспортной и городской инфраструктуры, банковского сектора.

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Гончарук отметил, что ЕБРР остается самым крупным инвестором на Украине, который вложил в украинскую экономику более 13,57 млрд евро в 433 проектаза последние 28 лет.

Напомним, Украина получит от ЕБРР 52 млн евро на добычу газа.

Также сообщалось, что Украина получит 40 млн евро о ЕБРР на энергоэффективность.

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Источник: ТАСС

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