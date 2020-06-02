Українська
$ 26,82
29,8
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Гонорары от Всемирного банка и квартира в кредит: Мендель показала декларацию

2 июня, 17:40

Денис Беспалов Денис Беспалов

Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем в начале июня 2019 года

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель подала декларацию о доходах за 2019 год. Информация опубликована в реестре Национального агентства по предотвращению коррупции.

Так пресс-секретарь Главы государства задекларировала 936 тыс. гривен доходов за 2019 год.

Согласно декларации, доход от журналистики составил 267,1 тыс. грн, а гонорары от Всемирного банка, где она работала до назначения в Офис президента, – 298 тыс. грн.

Реклама

Зарплата Мендель у Зеленского составила 370,6 тыс. гривен.

Читайте также: Декларация председателя партии "Слуга народа": квартира, авто и права на песни нардепа Корниенко

В тренде
Как деньги МВФ скажутся на курсе доллара в Украине: прогноз

В декларации также указывается, что в декабре 2018 года Мендель приобрела в кредит квартиру в Киеве стоимостью 1,2 млн грн, долговые обязательства на момент подачи декларации составляли 785 тыс. грн.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель своим пресс-секретарем 3 июня 2019 года.

Реклама

Юлия Мендель работала на ряде украинских телеканалов, сотрудничает с The New York Times. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico.

Как известно, недавно Зеленский показал декларацию о доходах за 2019 год.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина пресс-секретарь декларация о доходах Юлия Мендель

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеров
Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеровЭкономика
Юзик показал доходы и расходы за год депутатства
Юзик показал доходы и расходы за год депутатстваЭкономика
Кредит не дороже 200% и
Кредит не дороже 200% и "этический кодекс" для коллекторов: как новые правила НБУ повлияют на украинцевЭкономика
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят РоссиюСША
Дешевые запасы кончились: цены на автогаз растут
Дешевые запасы кончились: цены на автогаз растут "семимильными шагами"Авто
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитет
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитетПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять