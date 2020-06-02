Гонорары от Всемирного банка и квартира в кредит: Мендель показала декларацию

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель подала декларацию о доходах за 2019 год. Информация опубликована в реестре Национального агентства по предотвращению коррупции.
Так пресс-секретарь Главы государства задекларировала 936 тыс. гривен доходов за 2019 год.
Согласно декларации, доход от журналистики составил 267,1 тыс. грн, а гонорары от Всемирного банка, где она работала до назначения в Офис президента, – 298 тыс. грн.
Зарплата Мендель у Зеленского составила 370,6 тыс. гривен.
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В декларации также указывается, что в декабре 2018 года Мендель приобрела в кредит квартиру в Киеве стоимостью 1,2 млн грн, долговые обязательства на момент подачи декларации составляли 785 тыс. грн.
Напомним, президент Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель своим пресс-секретарем 3 июня 2019 года.
Юлия Мендель работала на ряде украинских телеканалов, сотрудничает с The New York Times. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico.
Как известно, недавно Зеленский показал декларацию о доходах за 2019 год.
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