Гонорары от Всемирного банка и квартира в кредит: Мендель показала декларацию

Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем в начале июня 2019 года

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель подала декларацию о доходах за 2019 год. Информация опубликована в реестре Национального агентства по предотвращению коррупции.

Так пресс-секретарь Главы государства задекларировала 936 тыс. гривен доходов за 2019 год.

Согласно декларации, доход от журналистики составил 267,1 тыс. грн, а гонорары от Всемирного банка, где она работала до назначения в Офис президента, – 298 тыс. грн.

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Зарплата Мендель у Зеленского составила 370,6 тыс. гривен.

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В декларации также указывается, что в декабре 2018 года Мендель приобрела в кредит квартиру в Киеве стоимостью 1,2 млн грн, долговые обязательства на момент подачи декларации составляли 785 тыс. грн.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель своим пресс-секретарем 3 июня 2019 года.

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Юлия Мендель работала на ряде украинских телеканалов, сотрудничает с The New York Times. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico.

Как известно, недавно Зеленский показал декларацию о доходах за 2019 год.

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