Горняки требуют проверить новые схемы поставок угля на "Центрэнерго"

Вместо прямых поставок – покупки через посредника.

В "Центрэнерго" – новое руководство и новые соглашения на покупку угля.

Ранее госпредприятие приобретало топливо непосредственно у украинских шахт. Теперь у них договоренности с посредником и – новая, возросшая цена.

Корреспонденты "Сегодня" искали фирму, которая теперь поставляет уголь энергетикам. А нашли – еще и убытки, которые теперь получили украинцы.

До недавнего времени государственная компания "Центрэнерго" покупала уголь у отечественных шахт. Но недавно руководство компании внезапно изменилось. Это стало началом большой коррупционной аферы, считают эксперты.

"Сразу изменилась политика по закупке в "Центрэнерго". Заключили контракт с фирмой-однодневкой на покупку энергетического угля", – говорит эксперт по вопросам энергетики Александр Трохимец.

Чтобы заключить этот контракт, компания расторгла соглашение с отечественной шахтой. И начала покупать треть необходимого угля уже не у украинской шахты, а у фирмы-посредника. Соглашение на несколько миллионов гривен получила так называемая компания "Нафта Форс", уставной капитал которой – лишь тысяча гривен.

"Понимаете, если компания, которая до того не занималась углем, неожиданно появляется, занимает почти треть рынка, предлагает уголь неизвестно откуда – это не стечение обстоятельств", – считает эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Уголь компания "Нафта Форс" везет украинскому предприятию "Центрэнерго" из России значительно дороже, чем можно купить у украинских шахтеров.

И стоит оно 2 700 грн. Без учета доставки. При том, что украинский уголь за время действия формулы "Роттердам+" стоил на тысячу гривен дешевле. Кому компания сознательно переплачивает – знают эксперты.

"Эта компания связана с господином Коломойским, которая продает этот уголь. То есть те, кто рассказывал о патриотизме Коломойского, могут расслабиться", – говорит эксперт в сфере энергетики Борис Кушнирук.

Это подтверждает еще и принадлежность "Нафта Форс" к группе "Приват". Но дальше схема закручена еще хитрее: государственная компания "Центрэнерго" продает произведенную электроэнергию гораздо дешевле себестоимости, себе в убыток. В частности, ферросплавным заводам.

"Два источника заработка фактически на государстве. И, причем, чтобы было понятно, это все создает напряжение для "Центрэнерго", потому что выставлять на приватизацию предприятие, которое будет погружено в долги, станет просто невозможным. Возможно в этом заключается суть этих шагов Коломойского, чтобы оставить такую ​​корову, которую можно доить", – заявляет эксперт в сфере энергетики Борис Кушнирук.

Чтобы взять комментарий другой стороны, мы позвонили по телефону компании "Нафта Форс". Дозвонились – на заправку.

"Я вам объясняю, я работаю оператором на заправке, кассиром. Я не могу вам помочь. Да, год назад мне предлагали быть директором, я отказалась", – ответила нам женщина на том конце провода.

Представители шахтерских профсоюзов обращались к правоохранителям. Просят проверить, почему руководство госкомпании "Центрэнерго" сознательно доводит госшахты к обнищанию. Ответа в настоящее время нет.

"Еще в июне-июле мы вообще не знали, куда деть уголь. И поэтому останавливались шахты, потому что потребители этот уголь не брали, и в первую очередь – "Центрэнерго", – говорит председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Кроме шахт, страдает собственно "Центрэнерго". Прибыльную еще в прошлом году компанию теперь сделали убыточной. В таком состоянии ее будет крайне трудно приватизировать, а это является важным требованием МВФ о сотрудничестве с Украиной. Почувствуют это и простые украинцы. Госбюджет недополучает средства от "Центрэнерго", а значит – государству не хватит денег для улучшения жизни людей.

Ранее "Сегодня" узнавали, кто, как утверждают специалисты, обогащается за счет государства с помощью новой коррупционной схемы.

Новости "Сегодня" сообщали, что готовность страны к отопительному сезону стала темой закрытой встречи в Офисе президента. Одна из главных проблем, которую обсуждали, – дефицит угля на теплоэлектростанциях. На складах угля вдвое меньше, чем было в это же время в прошлом году.

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