Госаудиторская служба раскритиковала зарплаты членов правления и наблюдательного совета УЗ

Зарплаты работников компании в 40-45 раз ниже

Госаудитслужба считает непропорционально высокими зарплаты членов правления и наблюдательного совета "Укрзализныци", которые в 40-45 раз превышают зарплаты работников компании.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной аудиторской службы по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и ее 24-х филиалов за период с 1 января 2018 по 30 сентября 2019 года.

По информации Госаудитслужбы, в 2018 году среднемесячные расходы на оплату труда одного работника в целом по АО "Укрзализныця" составляли 10,4 тыс. грн, а руководителя и члена правления – 469,3 тыс. грн, административно-управленческого персонала – 46 тыс. грн, работников – 10,3 тыс. гривен. За 9 месяцев 2019 года среднемесячные расходы на оплату труда одного работника в целом по АО "Укрзализныця" составляли 11,8 тыс. грн, а члена наблюдательного совета – 491,6 тыс. грн, члена правления – 448,4 тыс. грн, руководителя – 1 046,6 тыс. грн, административно-управленческого персонала – 79,4 тыс. грн, работников – 11,7 тыс. гривен.

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"АО "Укрзализныця" в период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 выплатило членам наблюдательного совета средств на сумму 51,8 млн грн (вознаграждение – 49,8 млн грн, на покрытие расходов, связанных с выполнением функций члена наблюдательного совета, – 2 млн грн)", – отмечается в сообщении Госаудитслужбы.

Напомним, бывший народный депутат, член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко в марте задекларировал 332 тысячи гривен, которые ему выплатил его работодатель.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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