Госбюджет 2019 года сведен с дефицитом 72,4 млрд грн – Минфин

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Государственный бюджет за 2019 год сведен с дефицитом 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

"По оперативным данным ГКСУ общий дефицит был меньше, чем плановый, и составил 72,4 млрд грн (что по оценкам составило, приблизительно, 1,8% ВВП). В частности, дефицит общего фонда госбюджета был в рамках планового показателя в 69 млрд грн", – говорится в сообщении.

Как отмечается, дефицит госбюджета был профинансирован за счет заимствований, поскольку поступления от приватизации составили 0,5 млрд грн – 3,1% от плана.

Заимствования в 2019 году составили 405 млрд грн – 104% от начального плана

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"В декабре Минфином учитывая благоприятную конъюнктуру на внутреннем рынке, осуществлено сверхплановые государственные заимствования на сумму 4, 7 млрд грн для обеспечения предотвращения кризисов ликвидности государственного бюджета в начале бюджетного года", – говорится в сообщении.

Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн, по общему фонду доходы госбюджета недовыполнены на 3,1% к росписи.

Расходы госбюджета по общему фонду в 2019 году составили 950 млрд грн, что на 3,2% меньше по сравнению с плановыми показателями.

Как отмечается, защищенные статьи были полностью профинансированы.

"По оперативной оценке государственный долг на конец 2019 составил в гривневом эквиваленте 1 764,2 млрд грн, а в долларовом 74,5 млрд долл. и сократился по отношению к ВВП до около 45% на конец 2019 года. Гарантированный государством долг на конец года по оценке составил около 6,6% ВВП", - говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год, принятый Верховной Радой. Среди важных изменений – сокращение плана доходов на 20,4 млрд грн.

Изменения в бюджет-2019 пришлось вносить для того, чтобы увеличить финансирование по отдельным бюджетным программам, в частности, выделить средства на реорганизацию министерств, а также предусмотреть дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд грн на выплату зарплат шахтерам.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, где украинские горняки получают зарплату 25 тысяч гривен:

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