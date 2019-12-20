Госбюджет-2019 не будет выполнен: Маркарова рассказала, как решают проблему

Кабинет министров вынужден принимать меры в связи с недовыполнением бюджета по доходам

Оксана Маркарова. Фото: Верховная Рада

Государственный бюджет Украины на 2019 год не будет выполнен по доходам. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, выступая в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

"Да, у нас будет небольшое недовыполнение в этом году. Оно существенное для нас, поэтому мы вынуждены принимать меры. Смотреть за тем, чтобы все расходы были подтверждены и соответствовали тем приоритетам, которые заложены в бюджете и в программе правительства", - сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что все важные расходы будут профинансированы.

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"Остановки платежей по защищенным статьям не было, нет и не будет. Все зарплаты, социальные расходы, пенсии, медикаменты как оплачивались своевременно, так и оплачиваются день в день", – добавила Маркарова и призвала сообщать о фактах отсутствия финансирования в Минфин.

Ранее в Кабмине прокомментировали временную приостановку выплат по незащищенным статьям бюджета.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год, принятый Верховной Радой. Среди важных изменений – сокращение плана доходов на 20,4 млрд грн.

Изменения в бюджет-2019 пришлось вносить для того, чтобы увеличить финансирование по отдельным бюджетным программам, в частности, выделить средства на реорганизацию министерств, а также предусмотреть дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд грн на выплату зарплат шахтерам.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, где украинские горняки получают зарплату 25 тысяч гривен:

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