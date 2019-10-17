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Госбюджет-2020 откорректируют по более высокому курсу гривни – Маркарова

17 октября, 20:37

Согласно всем прогнозам, гривна в следующем году укрепится, отметила Маркарова

Оксана Маркарова

Оксана Маркарова / Фото: Кабинет министров Украины

Министерство финансов будет корректировать проект государственного бюджета Украины на 2020 год в связи с повышением прогнозного показателя курса гривни к доллару. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире "Голос Америки" в Вашингтоне, США.

"Прогноз от Международного валютного фонда, от Всемирного банка. Скоро будет прогноз от Кабинета министров, который Министерство экономики сейчас готовит. Мы видим, что во всех этих прогнозах и в прогнозах Национального банка курс на следующий год, прогноз, укрепился", – сказала Маркарова.

По ее словам, потому и курс, на котором базировался бюджет, будет другим.

"Мы сейчас дождемся, когда будет подан Министерством экономики прогноз, и в соответствии с ним будем менять бюджет", - добавила Маркарова.

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Напомним, Кабинет министров зарегистрировал в парламенте проект бюджета Украины на 2020 год, построенный на действующем макропрогнозе с ростом ВВП на 3,3% и валютным курсом 28,2 грн за доллар.

20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению правительственный проект госбюджета на 2020 год. Рассмотрение документа парламентом в первом чтении ожидается в пятницу, 18 октября.

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Фото: rawpixel.com / Freepik

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук до конца октября пообещал представить обновленный макропрогноз, который станет основой для корректировки проекта госбюджета на следующий год.

Напомним, ранее МВФ резко улучшил прогноз курса гривни на ближайшие пять лет. Когда украинцам ждать доллар по 30 гривен, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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госбюджет курс гривни курс доллара Оксана Маркарова

Источник: УНИАН

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