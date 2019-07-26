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Госбюджет Украины ушел в "минус"

26 июля, 12:48

Казначейская служба опубликовала данные за полгода по выполнению госбюджета

Фото: пресс-центр НБУ

Дефицит государственного бюджета в январе-июне 2019 года составил 871 млн грн, тогда как за первые пять месяцев госбюджет был выполнен с профицитом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы.

При этом, по данным ведомства, дефицит общего фонда составил 8,67 млрд грн при плане 22,99 млрд грн. Государственные заимствования по итогам шести месяцев находились на уровне 246,8 млрд грн, а погашение долговых обязательств – 210,67 млрд грн.

Доходы госбюджета выросли до 506,85 млрд грн, а по общему фонду – 448,4 млрд грн при утвержденном плане 476,36 млрд грн. В то же время расходы госбюджета увеличились до 508,56 млрд грн, в том числе 459,33 млрд грн по общему фонду при плане в 502 млрд грн.

Ранее новости "Сегодня" писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в июне 2019 года увеличился в долларовом эквиваленте на 1,96 млрд долларов по сравнению результатом мая – до 80,35 млрд долларов.

Власти Украины не раз признавали, что ключевым макроэкономическим и фискальным риском для страны остаются пиковые платежи по внешнему долгу. Одни из самых серьезных выплат она переживает в текущем 2019 году. Чтобы справиться со старыми долгами и избежать дефолта, государство вынуждено брать новые кредиты – уже по более низким ставкам. Такой подход позволит сократить долг в будущем. Подробнее смотрите в нашем июньском сюжете:


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Тег госбюджет, дефицит, Казначейская служба

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Источник:

Интерфакс-Украина

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