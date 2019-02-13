Госбюджет Украины ушел в "минус": итоги месяца

По данным Минфина, дефицит госбюджета был профинансирован за счет внутренних заимствований

Фото: flickr.com.

Госбюджет Украины ушел в "минус": итоги месяца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6c5/835/5c46c58350d6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6c5/835/5c46c58350d6a.jpg 2019-02-13T19:20:00+02:00 Экономика По данным Минфина, дефицит госбюджета был профинансирован за счет внутренних заимствований

Дефицит государственного бюджета Украины в январе 2019 года составил 12,3 млрд грн. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре, обнародованном на сайте Министерства финансов сегодня, 13 февраля.

"Дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований. В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа. – Ред.) на сумму, эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долл. США и 33,3 млн евро)", – сказано в обзоре.

Минфин также отмечает, что запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн были перенесены на февраль.

Ранее Государственная казначейская служба сообщила, что в январе 2019 года доходы госбюджета Украины составили 54,49 млрд грн. Этот показатель на 6,56 млрд (10,8%) ниже планового уровня, а также на 0,7 млрд грн (1,3%) уступает доходам за январь 2018 года.

Напомним, государственный бюджет на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита – 89,989 млрд грн.

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