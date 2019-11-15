"Госдолг перестанет быть проблемой": как в бюджете-2020 сократили выплаты

Маркарова считает, что Украина сможет работать с долгами так же, как другие страны

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В государственном бюджете на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении, уменьшена сумма на обслуживание госдолга. Объем выплат оценивается в 423,6 млрд гривен (15,4 млрд долларов). Из них: 282,1 млрд грн (10,3 млрд долларов) – погашение основной суммы и 141,5 млрд грн (5,1 млрд долларов) – выплата процентов.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, это стало возможным прежде всего благодаря политике по замещению иностранного долга внутренним (путем размещения гривневых ОВГЗ) и постепенному удешевлению госдолга (последние гривневые ОВГЗ размещены уже под 13% – ниже учетной ставки НБУ, а долларовые – под 4%).

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"Через год-два долг перестанет быть вообще проблемой Украины, мы будем с ним работать так же, как и другие страны. Именно для этого вы одобрили профессиональное управление долгом через деполитизированное Агентство [по управлению госдолгом]", – пообещала Маркарова.

Подробнее о том, как принимали главную смету Украины, читайте на сайте "Сегодня" - Госбюджет-2020: рекордно ранний и с расчетом на перевыполнение

Напомним, ранее также сообщалось, что Кабинет министров Украины планирует за пять лет – до 2024 года – сократить отношение государственного долга к валовому внутреннему продукту до 40%. Об этом говорится в программе деятельности правительства.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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