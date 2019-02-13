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Госдолг США перешагнул отметку в 22 триллиона долларов

Сегодня, 14:06

Сумма продолжает расти и с каждым годом увеличивается на триллион долларов

Фото: Pixabay
Госдолг США перешагнул отметку в 22 триллиона долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/407/a40/5c6407a40ad6e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/407/a40/5c6407a40ad6e.jpg Экономика Сумма продолжает расти и с каждым годом увеличивается на триллион долларов

Размер государственного долга США установил исторический рекорд, превысив отметку в 22,01 трлн долларов. Такие данные опубликовал Минфин США в своем ежедневном отчете.  

Как подсчитало AP, за время правления президента США Дональда Трампа американский госдолг вырос на 2,06 трлн долларов – с 19,95 трлн. Одним из главных факторов, способствовавших его росту, стало снижение налогов в декабре 2017 года.

Бюджетное управление конгресса США прогнозирует, что в текущем финансовом году дефицит составит 897 млрд долларов, что на 15,1% больше прошлогоднего дисбаланса в 779 млрд долларов.

Эксперты ожидают, что рост дефицита продолжится в среднем по 1 трлн долларов в год, начиная с 2022 года, и никогда не упадет ниже 1 трлн долларов, в том числе из-за массового выхода на пенсию представителей поколения бэби-бума, рожденных после Второй мировой войны до 1964 года.

Напомним, в ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп пообещал начать выплачивать госдолг США. На тот момент американский госдолг составлял 21 млрд долларов.

Как сообщалось, в Нью-Йорке сняли часы, которые отсчитывал госдолг США. Табло демонтировали после того, как сумма обязательств на нем превысила 20 триллионов долларов. Это произошло 8 сентября 2017 года, когда президент США Дональд Трамп подписал утвержденный конгрессом бюджет и одобрил повышение потолка долга.

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Тег США, Трамп, госдолг, госдолг США

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Источник:

УНИАН

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