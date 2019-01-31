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Госдолг Украины резко сократился по отношению к ВВП

31 января, 13:43

За год отношение госдолга Украины к ВВП сократилось более чем на 9%

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com.
Госдолг Украины резко сократился по отношению к ВВП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/737/027/5c473702747da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/737/027/5c473702747da.jpg Экономика За год отношение госдолга Украины к ВВП сократилось более чем на 9%

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году уменьшился по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) почти до 62,7%, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины в среду, 30 января, на своей странице в Facebook.

В 2017 году этот показатель составлял 71,8% (за год он уменьшился более чем на 9%).

В Минфине напомнили, что по состоянию на 31 декабря 2018 года государственный и гарантированный государством долг страны достиг почти 2,17 трлн грн или 78,3 млрд долларов – за год сумма увеличилась на 2 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в январе Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн, из которых: 239,24 млрд грн (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд грн (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

По данным Государственной казначейской службы, госбюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом 59,2 млрд грн (2,1 млрд долларов) при утвержденном в законе о государственном бюджете уровне 94,1 млрд грн (3,35 млрд долларов).

 

 

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Тег ВВП, госдолг, Минфин Украины, государственный долг

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