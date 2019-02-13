Госдолг Украины резко сократился по отношению к ВВП: новые данные

По данным Минэкономразвития, соотношение уровня госдолга к ВВП уменьшилось более чем на 7%

Фото: Pixabay

Госдолг Украины резко сократился по отношению к ВВП: новые данные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3ff/142/5c63ff142b450.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3ff/142/5c63ff142b450.jpg 2019-02-13T12:58:00+02:00 Экономика По данным Минэкономразвития, соотношение уровня госдолга к ВВП уменьшилось более чем на 7%

Соотношение уровня государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины по итогам 2018 года уменьшилось до 60,9%, тогда как годом ранее составляло 68%. Об этом говорится в презентации Министерства экономического развития и торговли.

При этом, по оценке Министерства, в прошлом году сумма прямого и гарантированного государством долга составила 79,73 млрд долларов, а в 2017-м – 76,31 млрд долларов.

Ранее Министерство финансов сообщало, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году уменьшился по отношению к валовому ВВП почти до 62,7%. В 2017 году этот показатель составлял 71,8% (за год он уменьшился более чем на 9%).

В январе Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн, из которых: 239,24 млрд грн (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд грн (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

По данным Государственной казначейской службы, госбюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом 59,2 млрд грн (2,1 млрд долларов) при утвержденном в законе о государственном бюджете уровне 94,1 млрд грн (3,35 млрд долларов).

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