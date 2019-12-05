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Госгеокадастр объявил тендер на "оцифровку" Украины: подробности

5 декабря, 17:45

Ожидаемая стоимость услуг составляет 650 грн за один квадратный километр

Аэросъемка

Аэросъемка / Фото: Wikipedia

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра 26 ноября объявила тендер на аэрофотосъемку большей части территории Украины ожидаемой стоимостью 276 590 000 грн. Об этом сообщает портал "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

На срок до декабря 2020 года по поручению премьер-министра Алексея Гончарука хотят заказать аэрофотосъемку, создание цифровых ортофотопланов масштаба 1:10 000 и цифровых моделей рельефа.

По словам премьера, 3D-модели нужны для проектирования дорог, орошения земель и реагирования в случае сложных погодных условий.

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Объем заказа составляет 426 тыс кв. км (кроме Львовской, Волынской, Донецкой и Луганской областей, Крыма и 20-километровой буферной зоны вдоль государственной границы со всеми соседними государствами).

Таким образом, ожидаемая стоимость услуг составляет 650 грн за один квадратный километр.

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Тендерные предложения будут подавать до 30 декабря, аукцион запланирован на 4 февраля.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти. Речь идет в том числе и о Госгеокадастре.

Также Гончарук заявлял, что Госгеокадастр является "прогнившей" и коррумпированной службой.

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