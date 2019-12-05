Госгеокадастр объявил тендер на "оцифровку" Украины: подробности

Ожидаемая стоимость услуг составляет 650 грн за один квадратный километр

Аэросъемка / Фото: Wikipedia

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра 26 ноября объявила тендер на аэрофотосъемку большей части территории Украины ожидаемой стоимостью 276 590 000 грн. Об этом сообщает портал "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

На срок до декабря 2020 года по поручению премьер-министра Алексея Гончарука хотят заказать аэрофотосъемку, создание цифровых ортофотопланов масштаба 1:10 000 и цифровых моделей рельефа.

По словам премьера, 3D-модели нужны для проектирования дорог, орошения земель и реагирования в случае сложных погодных условий.

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Объем заказа составляет 426 тыс кв. км (кроме Львовской, Волынской, Донецкой и Луганской областей, Крыма и 20-километровой буферной зоны вдоль государственной границы со всеми соседними государствами).

Таким образом, ожидаемая стоимость услуг составляет 650 грн за один квадратный километр.

Тендерные предложения будут подавать до 30 декабря, аукцион запланирован на 4 февраля.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти. Речь идет в том числе и о Госгеокадастре.

Также Гончарук заявлял, что Госгеокадастр является "прогнившей" и коррумпированной службой.

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