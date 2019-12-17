Госгеокадастр открывает доступ к своим решениям: Гончарук сообщил детали

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Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, где в настоящий момент проходит масштабная проверка, начала обнародовать все решения о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы.

"Информация будет обновляться благодаря синхронизации с данными системы электронного документооборота Госгеокадастра. Это позволит осуществлять эффективный общественный контроль, а также гарантирует доступность и публичность решений, которые принимает Госгеокадастр", – написал он.

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Ранее сообщалось, что Госгеокадастр объявил тендер на аэрофотосъемку большей части территории Украины ожидаемой стоимостью 276 590 000 грн. На срок до декабря 2020 года по поручению премьер-министра Алексея Гончарука хотят заказать аэрофотосъемку, создание цифровых ортофотопланов масштаба 1:10 000 и цифровых моделей рельефа.

По словам премьера, 3D-модели нужны для проектирования дорог, орошения земель и реагирования в случае сложных погодных условий.

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Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти. Речь идет в том числе и о Госгеокадастре.

Также Гончарук заявлял, что Госгеокадастр является "прогнившей" и коррумпированной службой.

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