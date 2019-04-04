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Госгеокадастр внедрил новую онлайн-услугу для землеустроителей

Сегодня, 19:39

Стала доступной услуга по оформлению справки о наличии земель и распределении их по собственникам и землепользователям

Госгеокадастр внедрил новую онлайн-услугу для землеустроителей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/631/272/5ca631272f93a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/631/272/5ca631272f93a.jpg Экономика Стала доступной услуга по оформлению справки о наличии земель и распределении их по собственникам и землепользователям

На веб-ресурсе электронных услуг Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра стала доступной услуга по оформлению справки о наличии земель и распределении их по собственникам и землепользователям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на информацию Госгеокадастра.

"Отныне для сертифицированных инженеров-землеустроителей на веб-сервисе e.land.gov.ua доступна услуга по оформлению справки о государственной статистической отчетности о наличии земель и распределении их по собственникам земель, землепользователям, угодьям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что услуга доступна только для сертифицированных инженеров-землеустроителей при условии идентификации через квалифицированную электронную подпись (КЭП) или электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Справка о государственной статистической отчетности о наличии земель и распределении их по собственникам земель, землепользователям, угодьям является документом, который включается в состав проекта землеустройства по отводу земельного участка.

Напомним, за решение земельного вопроса чиновник Госгеокадастра требовал крупную взятку. Правохранители задержали фигуранта при получении 20 тыс. долларов взятки.

Также мы писали, что лесные хозяйства проверят – масштабный аудит поручил провести премьер-министр Владимир Гройсман, чтобы выявить схемы незаконного экспорта украинского леса.

"Госгеокадастр сейчас занимается тем, что с помощью космических снимков сверяет фактические вырубки леса с теми, которые должны быть по документам Гослесагентства. Есть также сведения о том, что экспорт древесины сократился благодаря этим мерам", – рассказал первый замглавы Минагропрода Максим Мартынюк.

По данным Государственной фискальной службы, благодаря борьбе с контрабандой экспорт древесины в июле по сравнению с июнем-2018 уменьшился втрое.

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Тег экспорт, аудит, онлайн, услуга, Госгеокадастр

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