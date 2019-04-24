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Госкомпании будут отдавать больше прибыли в бюджет: появилось решение Кабмина

Сегодня, 13:27

Согласно документу, норма увеличилась на 15%

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com
Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.

Доля чистой прибыли, которую должны перечислять в госбюджет Украины государственные унитарные предприятия и их объединения, увеличилась с 75% до 90% с 1 января 2019 года.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров, сообщает "РБК-Украина".

Предполагается, что в этом году сумма таких отчислений составит около 15,4 млрд гривен.

Правительство также отменило льготы по уплате в бюджет части чистой прибыли и дивидендов для ряда субъектов:

  • Администрация морских портов Украины;
  • госпредприятия, учреждения и организации, которые входят в сферу управления Минэкономразвития и осуществляют деятельность в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии и метрологической деятельности;
  • государственные и казенные унитарные протезно-ортопедические предприятия, отнесенные к сфере управления Минсоцполитики;
  • Международный аэропорт "Борисполь";
  • ГП "Национальный центр Александра Довженко" и "Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал".

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, повышение нормы продиктовано законом о госбюджете на 2019 год, но также определен механизм, который позволит через бизнес-планирование снижать отчисления для конкретных предприятий для реализации инвестиционных программ.

Ранее сообщалось, что план поступлений общего фонда государственного бюджета Украины в январе-марте 2019 года не выполнен на 35 млрд грн, или на 10,8%. При этом поступления от приватизации государственного имущества составляли только 184 млн грн, что на 6 млрд грн (на 97%) меньше плана, и свидетельствует о некачественном планировании, сообщали в Счетной палате Украины.

В государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд гривен от доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

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Тег Кабмин, госбюджет, прибыль, дивиденды, госкомпании, государственный бюджет

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