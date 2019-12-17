Гослесагентство запустило приложение для проверки происхождения новогодних елок

Каждый гражданин может отсканировать или ввести номер бирки в программу и получить информацию о елке

В Одессе открылись елочные базары / Фото: Думская

Государственное агентство лесных ресурсов Украины в преддверии Нового года запустило приложение для смартфона yalynka, которое позволит любому гражданину проверить происхождение новогодних елок и получить информацию о поставщике и продукции с помощью данных на бирке елки. Об этом заявил заместитель генерального директора госпредприятия "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" Юрий Сотник.

"Для минимизации создания теневого рынка нашим предприятием разработан механизм и запущена система, которая не позволяет формироваться теневому рынку. Суть программного обеспечения в том, что каждый гражданин или организация, находясь в местах реализации новогодних елок, могут отсканировать или ввести номер бирки в программу и получить информацию", - сказал он.

По словам Сотника, если елка была вырублена на специальных новогодних плантациях госпредприятия, то в программе будет информация о поставщике продукции, месте заготовки, о породе и ее качественных характеристиках. Если же в базе приложения нет елки с таким номером, значит, она была срублена незаконно, с нанесением вреда природе.

Замгендиректора госпредприятия также отметил, что в этом году будут созданы рейдовые бригады.

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"В прошлом году было выявлено около 700 нарушений и составлены админпротоколы за незаконную заготовку свыше тысячи деревьев. С нарушителей были сняты штрафы на сумму свыше 250 тысяч гривен", – отметил он.

Сотник также заявил, что для удобства всех потребителей планируется запустить сервисную службу в виде горячей линии. В случае выявления каких-то нарушений можно будет обратиться на эту телефонную линию или в территориальные органы Гослесагентства и Нацполиции Украины.

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Присутствующий на пресс-конференции представитель разработчика системы Владимир Молочко отметил, что Гослесагентство уже подключено к системе электронного учета древесины, поэтому новогодние елки учитываются в системе электронного учета.

"Елки имеют специальную маркировку, пластиковые бирки, ленточки. За счет этого можно узнать всю информацию о ней, убедиться, легально ли она попала на рынок. Компания разработала бесплатное приложение yalynka info, которое можно загрузить в смартфон", – пояснил он.

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