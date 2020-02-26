Господдержка вырастет в три раза: Милованов сообщил аграриям хорошую новость

Сумма государственной поддержки агропроизводителей за три года составит более 40 млрд грн

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины при подготовке трехлетней Бюджетной декларации на 2021-2023 годы планирует закладывать по 13,6 млрд грн в год на программы государственной поддержки аграриев. Об этом сообщил министр Тимофей Милованов на брифинге в Кабинете министров.

"Мы значительно увеличиваем поддержку. Финансовая поддержка агропроизводителей в этом году – 4 млрд грн. На следующие три года мы будем просить ежегодно по 13 млрд 642 млн грн", – сказал он.

Таким образом, сумма государственной поддержки агропроизводителей за три года составит около 40,8 млрд грн. При этом министр допустил, что эти цифры могут измениться в зависимости от инфляции.

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По словам Милованова, министерство увеличивает господдержку аграриев с учетом запуска рынка земли.

Кроме того, бюджет фонда частичного гарантирования кредитов, который будет помогать небольшим фермерам без кредитной истории получить заем, увеличится до 1 млрд 40 млн грн в 2021 году с 240 млн грн в текущем году.

Также министерство планирует с 2021 года выделять дополнительные средства на программы кредитования фермеров или компенсации ставок по кредитам.

"Пока что планируем 500 млн грн на каждый год. Какая будет форма этих программ – будет зависеть от переговоров с участниками рынка и международными партнерами", - сказал Милованов.

Ранее сообщалось, что на программу государственной поддержки АПК в госбюджете-2020 заложено 4 миллиарда гривен, а также дополнительные 240 миллионов гривен на создание фонда частичного гарантирования кредитов под покупку земли. Из этой суммы 1,2 миллиарда гривен предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривен – на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 миллиард гривен – на поддержку животноводства, а также по 400 миллионов гривен на садоводство и фермерство.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.

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