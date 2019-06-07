Госшахты Украины оказались в критическом состоянии

Процент износа фондов огромный, а сроки эксплуатации превышены, заявил Кубив

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Кабмин направит 295 млн гривен на погашение зарплатных долго перед шахтерами. Изначально эти средства должны были пойти на модернизацию шахт, в которой остро нуждается отрасль. Как, по данным первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, износ основных фондов 33 государственных шахт по состоянию на начало 2019 года составлял 61%.

"Шахтный фонд отрасли крайне устаревший, износ основных фондов составляет 61%. В подчинении Минэнерго находится только одна шахта, это 3%, работает менее 30 лет с начала угледобычи. Срок эксплуатации шести шахт, а это 18,2%, составляет от 30 до 50 лет. Пятнадцать шахт, это 45,5%, срок эксплуатации составляет 50-70 лет. А одиннадцать шахт, 30,4%, более 70 лет. Государственный сектор угольных шахт Украины находится в критическом состоянии", – сказал Кубив во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что для вывода госшахт из убыточности необходимо вложить 2 млрд грн в их модернизацию. Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт.

В то же время, новости "Сегодня" выяснили, где украинские горняки получают зарплату 25 тысяч гривен:

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