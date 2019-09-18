Госсмета новой власти: долги и доллар по 28 грн

ВВП должен вырасти на 3,3%, а на кино дадут меньше, чем на нацтеатры

/ Фото: НБУ

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Кабинет министров представил проект госбюджета на следующий год. Документ уже зарегистрировали в парламенте, а народным депутатам покажут его в ближайшую пятницу. "Сегодня" разобрались в смете на 2020 год.

Последний годовой

Проект бюджета правительство зарегистрировало 15 сентября, как этого требует Бюджетный кодекс, но текст на сайте Верховной Рады появился только на следующий день. Премьер-министр Алексей Гончарук признался: хотя традиционно финансовый план готовят полгода, у нового правительства на работу было всего две недели.

"Этот бюджет не учитывает то, с чем команда президента шла на выборы, потому что это невозможно. Но до 2 ноября мы должны представить более подготовленный бюджет с прогнозом макроцифр на следующий год. В новом бюджете дефицит будет меньше, чем в прошлом. Объем доходов, которые государство взимает, будет тоже уменьшаться. Мы стремимся к тому, чтобы государства в экономике было меньше", — объяснил он.

Гончарук также подчеркнул, что это будет последний годовой бюджет. В дальнейшем, по словам премьера, планируется принимать трехлетние сметы, и связано это с желанием снизить долги государства.

"А для этого мало одного года — надо планировать на средний и долгосрочный периоды", — подытожил Гончарук.

Цифры

/ Фото: Сегодня

Планируется, что ВВП Украины в следующем году вырастет на 3,3% — до 4,55 трлн грн, а уровень доходов правительство хочет установить на уровне 1079,5 млрд грн (подробнее см. в инфографике). По внешним долгам в ­2020-м мы должны будем заплатить 438,1 млрд грн. Определены в бюджете и приоритеты для сферы здравоохранения, на которую хотят заложить 108 млрд грн. Кабмин планирует сосредоточиться на развитии экстренной медпомощи, создании системы общественного здоровья и дальше работать над гарантированным пакетом медуслуг.

Правда, на днях глава Нацслужбы здоровья Олег Петренко уже попросил выделить на их деятельность еще 8,6 млрд грн. На поддержку Новой украинской школы пустят 1,4 млрд грн, а на инклюзивное образование — еще 504,5 млн грн. На развитие культуры и информационной сферы в общей сложности закладывают 5,7 млрд грн. Из них 1,3 млрд грн пойдут на поддержку украинского кинематографа, 100 млн грн — на помощь популяризации украинской литературы в мире и 1,4 млрд грн — на поддержку национальных театров. Кроме того, из бюджета выделят 4,4 млрд грн для поддержки земельной реформы. Наконец, курс доллара будет зафиксирован на уровне 28,2 грн за доллар.

Критика

Экономист Александр Охрименко говорит, что допущенных в этом году ошибок не избежать и в 2020-м.

"Вместо того, чтобы подсчитать, сколько получим реальных доходов, и исходя из этого посчитать реальные расходы, они просчитали расходы, а потом подогнали доходы", — говорит он.

Экономический аналитик Иван Никитченко считает, что следующий год будет годом плавного развития, как и два предыдущих.

"Бюджет сделан на основе предыдущих прогнозов по основным макропоказателям, с консервативным прогнозом по росту экономики и доходов бюджета. Видно, что правительству нужен был не революционный бюджет, а сбалансированная смета в духе предыдущих лет для проведения успешных переговоров с МВФ. Налоговая реформа, амнистия капиталов, открытие рынка земли состоятся (если состоятся) в 2020 году, но они отразятся уже при планировании бюджета на 2021-й", — подытожил он.

Ожидаемый и оптимистичный госплан

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский называет бюджет ожидаемым:

"Это логично — использовать наработки старого Кабмина. У нового правительства просто не было времени на анализ бюджета. Наверняка будут проведены корректировки, в частности основанные на изменении налоговых законов. Этот бюджет включает в себя основную задачу — снизить объем госдолга. Все планы по снижению задолженности перед внешними и внутренними кредиторами реалистичны. Но не стоит ждать, что удастся серьезно снизить долги. Украина ведет переговоры о получении нового транша, а это также приведет к росту госдолга. В целом макропрогнозы бюджета-2020 основаны на оптимистическом сценарии развития мировой экономики. Но если в мире начнется рецессия, тогда его придется пересматривать. Придется вносить корректировки в смету, например касательно курса нацвалюты. Если реальный курс будет ниже на 1-2 гривни ниже указанного в макропрогнозах, это может привести к серьезному минусу в доходах госказны".

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