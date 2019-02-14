Госстат дал оценку ВВП за квартал
По данным Госстата, реальный ВВП увеличился в четвертом квартале 2018 года
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале 2018 года увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики сегодня, 14 февраля.
При этом, по данным ведомства, реальный ВВП увеличился на 1,1% по сравнению с третьим кварталом 2018 года.
Напомним, сегодня президент Петр Порошенко сообщил, что рост ВВП Украины за 2018 год составил, по предварительным данным, 3,4% и превысил довоенный уровень.
При этом, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, обеспечение роста ВВП Украины выше 5% является приоритетом в работе Кабинета министров.
Однако, по прогнозу Национального банка Украины, рост экономики Украины замедлится до 2,5% в 2019 году. В 2020–2021 годах он снова ускорится – до 2,9% и 3,7% соответственно, добавили в регуляторе. В то же время, по словам первого вице-премьера, министра экономического развития Степана Кубива, в 2019 году ожидается рост реального ВВП не менее чем на 3,2%.
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