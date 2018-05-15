Госстат оценил, как растет экономика Украины

Валовый внутренний продкут за первый квартал 2018 году показал рост и по отношению к предыдущему периоду, и в годовом измерении

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины январе-марте 2018 года составил 3,1% к аналогичному периоду 2017 года. Такую оперативную оценку обнародовала 15 мая Государственная служба статистики.

Согласно сообщению статведомства, по отношению к четвертому кварталу 2017 года экономика Украины в первом квартале 2018 года с учетом сезонного фактора прибавила 0,9%.

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Напомним, В 2017 году экономика Украины выросла на 2,5%, таким образом опередив ожидания Национального банка Украины. Нацбанк прогнозирует дальнейшее ускорение роста реального ВВП в 2018 году до 3,4%, причем предполагается, что основным двигателем роста экономики будет оставаться частное потребление.

Крупнейший инвестор Украины, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста экономики страны в 2018 году на уровне 3%. Существенными рисками для роста экономики Украины в ЕБРР назвали долговые платежи госсектора в 2018-2020 годы, а также выборы в 2019 году.

При этом Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по экономике Украины: в 2019 году теперь ожидается рост ВВП на 3,3% вместо 4%. МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%. Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году в Украине ухудшен на 4 процентных пункта (п.п.) – до 11%. МВФ ухудшил прогноз инфляции в 2019 году до 8% с 7%.