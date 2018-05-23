Как растет промышленность в Украине – новые данные Госстата

Рост промышленного производства в Украине в апреле 2018 года в годовом выражении – по сравнению с апрелем 2017 года – без учета корректировки на эффект календарных дней составил 3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно приведенным данным, с учетом корректировки на эффект календарных дней, рост промпроизводства в апреле в годовом выражении также составит 3%.

По сравнению с предыдущим месяцем – мартом 2018 года – промпроизводство в апреле упало на 0,6% с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в апреле в годовом выражении зафиксирован в химической промышленности (31,1%), наибольшее падение в годовом выражении – в производстве электрооборудования (13,1%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения Операции Объединенных сил.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.

В целом промпроизводство в Украине падало с 2012 по 2015 год с пиковым значением 13% снижения за 2015 год. В 2016 году промышленное производство повысились впервые за указанный период, составив +2,4%.

Как сообщалось, промышленность России показала рекордное падение - статистические данные оказались значительно хуже прогнозов, потому выполнение прогноза российских властей стало практически невозможным.