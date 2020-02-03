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Госстат подтвердил рекордный урожай зерна: детали

3 февраля, 20:08

Украинские аграрии собрали урожай, который превысил прошлогодний высокий результат на 4 млн тонн

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Государственная служба статистики подтвердила данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о рекордном урожае зерновых в Украине на уровне 75,08 млн тонн по итогам 2019 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Госстата.

Валовой сбор зерна превысил показатель предыдущего года на 7,2%, а средняя урожайность составила 49,1 ц/га против 47,4 ц/га годом ранее.

Больше всего в 2019 году аграрии собрали таких зерновых культур:

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  • пшеницы – 28,3 млн тонн (+ 15%);
  • кукурузы – 35,8 млн тонн (+ 0,1%);
  • ячменя – 8,9 млн тонн (+ 21,2%).

Валовой сбор овса составил 0,3 млн тонн (+ 0,8%), ржи – 0,3 млн тонн (-15%), гречихи – 0,1 млн тонн (-37,9%), зернобобовых – 0,7 млн тонн (-25,5%), гороха – 0,6 млн тонн (-26,2%).

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75,1 млн тонн, что на 4 млн тонн больше, чем в 2018 году. По прогнозам 54 млн тонн зерновых урожая 2019 года будут экспортированы на внешние рынки.

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Фото из архивов газеты "Сегодня"

Сайт "Сегодня" выяснил, чего и сколько нынче оказалось в закромах, что будет с ценами на хлеб, муку и крупы, а также почему украинцы все чаще отказываются делать запасы продуктов на зиму.

Украинцы стали тратить на еду меньше, чем раньше, но, по данным Госслужбы статистики, расходы на продукты по-прежнему составляют почти половину их доходов. И причина не в том, что, как говорил один экс-министр, "украинцы слишком много едят", а в том, что цены на продукты ежедневного спроса у нас на уровне европейских, а то и выше.

О том, как сэкономить при походе в супермаркет, смотрите в нашем сюжете:

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Источник: Сегодня

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