Госстат подтвердил рекордный урожай зерна: детали

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Государственная служба статистики подтвердила данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о рекордном урожае зерновых в Украине на уровне 75,08 млн тонн по итогам 2019 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Госстата.

Валовой сбор зерна превысил показатель предыдущего года на 7,2%, а средняя урожайность составила 49,1 ц/га против 47,4 ц/га годом ранее.

Больше всего в 2019 году аграрии собрали таких зерновых культур:

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пшеницы – 28,3 млн тонн (+ 15%);

кукурузы – 35,8 млн тонн (+ 0,1%);

ячменя – 8,9 млн тонн (+ 21,2%).

Валовой сбор овса составил 0,3 млн тонн (+ 0,8%), ржи – 0,3 млн тонн (-15%), гречихи – 0,1 млн тонн (-37,9%), зернобобовых – 0,7 млн тонн (-25,5%), гороха – 0,6 млн тонн (-26,2%).

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75,1 млн тонн, что на 4 млн тонн больше, чем в 2018 году. По прогнозам 54 млн тонн зерновых урожая 2019 года будут экспортированы на внешние рынки.

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Украинцы стали тратить на еду меньше, чем раньше, но, по данным Госслужбы статистики, расходы на продукты по-прежнему составляют почти половину их доходов. И причина не в том, что, как говорил один экс-министр, "украинцы слишком много едят", а в том, что цены на продукты ежедневного спроса у нас на уровне европейских, а то и выше.

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