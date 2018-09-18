Госстат улучшил оценку роста экономики Украины

Сегодня, 18:50

ВВП Украины растет уже десятый квартал подряд

Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua

Государственная служба статистики (Госстат) улучшила оценку роста реального валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2018 года в годовом выражении – ко второму кварталу 2017 года, – до 3,8% с 3,6% согласно оперативным данным, обнародованным в августе.

https://www.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-uskorilsya-rost-ekonomiki-gosstat-1162879.html

Также была улучшена оценка роста ВВП к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора – до 1% с 0,9% по оперативным данным. Таким образом, ВВП Украины в годовом выражении растет десятый квартал подряд, при этом рост ускоряется третий квартал подряд.

Номинальный ВВП во втором квартале составил 807,3 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 19,074 тыс. грн.


Напомним, рост украинской экономики в следующем году в проекте бюджета на 2019 год предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%.
ВВП, Госстат, рост ВВП, рост экономики

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"Сегодня"

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