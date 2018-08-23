Государственная статистика: украинцы снова богатеют, но продолжают вымирать
Экономика и зарплаты росли, но эксперты обещают спад к концу года
Ситуация в Украине продолжает улучшаться, утверждает Госслужба статистики. По их подсчетам, ВВП страны и зарплаты растут, а инфляция, наоборот, замедляется. Картину портит продолжающийся рост смертности и начавшаяся на днях девальвация гривни. Экономисты согласны, что рост отдельных макропоказателей есть, но он недостаточен, чтобы жизнь стала лучше у каждого.
Макроэкономические показатели
Наиболее значительным достижением этого года стал рост ВВП при небольшой инфляции. По данным статистики, ВВП, то есть стоимость в деньгах всех товаров и услуг, произведенных внутри страны, увеличилась за полгода на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Реальный ВВП вырос на 0,9%, достигнув почти 1,5 трлн грн. Инфляция в первом полугодии составила 4,4%, причем в мае и июне цены не росли. Заметим, что в июле инфляция замедлилась до 3,6%. Доходы населения с учетом инфляции увеличились в первом полугодии на 10%. При этом гривня укрепилась к доллару за январь — июнь более чем на 2,5 грн (на 9%) — с 28,9 до 26,3 грн/$ в наличной продаже.
Как у народа
Около 80% работников в Украине работают по найму, и основным источником их доходов является зарплата, поэтому ее изменение — важный показатель уровня жизни населения. Госстатистики подсчитала, что среди высокооплачиваемых (свыше 10 тыс. грн в месяц) сотрудников почти 45% официально зарабатывают более 15 тыс. грн ежемесячно. В 2017 г. таких работников было меньше — 41%. А вот безработица ныне выше, чем год назад, хоть и ненамного: было 9,1% от численности трудоспособного населения, сейчас — 9,7%. Но, к сожалению, украинцы продолжают стареть, и их становится все меньше — с начала года население страны сократилось на 122,5 тыс. чел. (в первом полугодии 2017 г. — на 102 тыс. чел.). При этом на 100 умерших приходится всего 55 новорожденных. Демографы уверены, что негативную тенденцию переломить в ближайшие годы вряд ли удастся.
Мнение экспертов
Экономисты также считают первую половину года удачной для украинской экономики, но главной причиной ее роста называют благоприятную ценовую конъюнктуру на мировом рынке.
"В первом полугодии росли цены на традиционный украинский экспорт — металл, руду зерно. Доходы экспортеров увеличились на четверть, на межбанковский рынок пошла в избытке валюта, — анализирует исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Это позволило Нацбанку без особых усилий укрепить курс гривни почти на 10%, нарастить золотовалютные резервы. Быстро пошли в рост и зарплаты".
А вот президент Украналитцентра Александр Охрименко называет статистику по заработкам слишком оптимистичной и не до конца объективной:
"Из публикуемой Госстатом методики расчета видно, что они учитывают только штатных работников предприятий с численностью свыше 10 чел., отработавших не менее чем полмесяца. Это 7,5 млн чел. из 10 млн платящих взносы, то есть 25% кадров остается "за кадром".
Это и малый бизнес, и декретчицы, и болевшие, доходы которых намного ниже средних по стране. Что касается работающих в тени, то там заработки в разы ниже официальных, особенно в провинции.
Прогнозы: ждем рост зарплат и цен
Аналитики расходятся в прогнозах. Пендзин говорит, что вторая половина года окажется для страны и народа намного сложнее первой.
"Крепкая гривня снизила доходы госбюджета от валютных поступлений, а осенью казну ждут большие расходы, прежде всего это повышение соцстандартов и обещанное властями повышение минзарплаты до 4200 грн, — разъяснил нам Пендзин. — Не стоит ожидать запланированных 21 млрд грн доходов от приватизации, их казна получит в сотню раз меньше. Чтобы наполнить бюджет, власти будут вынуждены, ссылаясь на "несговорчивый" МВФ, поднять цену на газ для населения минимум на 18% (+1,2 грн/куб. м), девальвировать гривню до 29—29,2 грн/$, этот процесс уже начался. В итоге инфляция увеличится втрое — до 10—11% к концу года".
Охрименко оптимистичен, по его словам, экономика Украины сейчас на подъеме:
"Она постепенно, но растет, например, в этом году уже в 24 раза выросло производство продукции химпрома (удобрения, пластик). Ожидается неплохой урожай, а цены в мире на зерно высокие. Картину ухудшат девальвация гривни и инфляция более 10%, но номинальные зарплаты продолжат рост".
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