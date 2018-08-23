Государственная статистика: украинцы снова богатеют, но продолжают вымирать

Ситуация в Украине продолжает улучшаться, утверждает Госслужба статистики. По их подсчетам, ВВП страны и зарплаты растут, а инфляция, наоборот, замедляется. Картину портит продолжающийся рост смертности и начавшаяся на днях девальвация гривни. Экономисты согласны, что рост отдельных макропоказателей есть, но он недостаточен, чтобы жизнь стала лучше у каждого.

Макроэкономические показатели

Наиболее значительным достижением этого года стал рост ВВП при небольшой инфляции. По данным статистики, ВВП, то есть стоимость в деньгах всех товаров и услуг, произведенных внутри страны, увеличилась за полгода на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Реальный ВВП вырос на 0,9%, достигнув почти 1,5 трлн грн. Инфляция в первом полугодии составила 4,4%, причем в мае и июне цены не росли. Заметим, что в июле инфляция замедлилась до 3,6%. Доходы населения с учетом инфляции увеличились в первом полугодии на 10%. При этом гривня укрепилась к доллару за январь — июнь более чем на 2,5 грн (на 9%) — с 28,9 до 26,3 грн/$ в наличной продаже.

Как у народа

Около 80% работников в Украине работают по найму, и основным источником их доходов является зарплата, поэтому ее изменение — важный показатель уровня жизни населения. Госстатистики подсчитала, что среди высокооплачиваемых (свыше 10 тыс. грн в месяц) сотрудников почти 45% официально зарабатывают более 15 тыс. грн ежемесячно. В 2017 г. таких работников было меньше — 41%. А вот безработица ныне выше, чем год назад, хоть и ненамного: было 9,1% от численности трудоспособного населения, сейчас — 9,7%. Но, к сожалению, украинцы продолжают стареть, и их становится все меньше — с начала года население страны сократилось на 122,5 тыс. чел. (в первом полугодии 2017 г. — на 102 тыс. чел.). При этом на 100 умерших приходится всего 55 новорожденных. Демографы уверены, что негативную тенденцию переломить в ближайшие годы вряд ли удастся.

Мнение экспертов

Экономисты так­­же считают первую половину года удачной для украинской экономики, но главной причиной ее роста называют благоприятную ценовую конъюнктуру на мировом рынке.

"В первом полугодии росли цены на традиционный украинский экспорт — металл, руду зерно. Доходы экспортеров увеличились на четверть, на межбанковский рынок пошла в избытке валюта, — анализирует исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Это позволило Нацбанку без особых усилий укрепить курс гривни почти на 10%, нарастить золотовалютные резервы. Быстро пошли в рост и зарплаты".

А вот президент Украналитцентра Александр Охрименко называет статистику по заработкам слишком оптимистичной и не до конца объективной:

"Из публикуемой Госстатом методики расчета видно, что они учитывают только штатных работников предприятий с численностью свыше 10 чел., отработавших не менее чем полмесяца. Это 7,5 млн чел. из 10 млн платящих взносы, то есть 25% кадров остается "за кадром".

Это и малый бизнес, и декретчицы, и болевшие, доходы которых намного ниже средних по стране. Что касается работающих в тени, то там заработки в разы ниже официальных, особенно в провинции.

Прогнозы: ждем рост зарплат и цен

Аналитики расхо­­дятся в прогнозах. Пендзин говорит, что вторая половина года окажется для страны и народа намного сложнее первой.

"Крепкая гривня снизила доходы госбюджета от валютных поступлений, а осенью казну ждут большие расходы, прежде всего это повышение соцстандартов и обещанное властями повышение минзарплаты до 4200 грн, — разъяснил нам Пендзин. — Не стоит ожидать запланированных 21 млрд грн доходов от приватизации, их казна получит в сотню раз меньше. Чтобы наполнить бюджет, власти будут вынуждены, ссылаясь на "не­­сговорчивый" МВФ, поднять цену на газ для населения минимум на 18% (+1,2 грн/куб. м), девальвировать гривню до 29—29,2 грн/$, этот процесс уже начался. В итоге инфляция увеличится втрое — до 10—11% к концу года".

Охрименко оптимистичен, по его словам, экономика Украины сейчас на подъеме: