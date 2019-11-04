Государственные приоритеты: какие денежные вливания нужны Украине

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В конце октября в Мариуполе состоялся масштабный инвестиционный форум RE:Think, на котором присутствовали представители власти, бизнеса, а также целый десант инвесторов и банкиров – украинских и иностранных. Форум анонсировался как площадка для привлечения капитала в экономику. Но действительно ли Украина находится на пороге экономического прорыва? Какие денежные вливания нужны стране, в какие отрасли, и кто готов их совершать?

В прифронтовой Мариуполь по призыву украинской власти на первый инвестиционный форум прибыли сотни дипломатов, финансистов и известных бизнесменов из разных уголков мира. На форуме присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Он вновь и вновь призывает иностранцев вкладывать деньги в нашу страну.

"Приватизация, дерегуляция, "Государство в смартфоне" – все эти инициативы позволят бизнесу расправить крылья. <...> Мы выполняем все необходимое, чтобы продолжать сотрудничество с МВФ. <...> Проведем глубинную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году. Искореним неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. Я лично обещаю защиту каждому инвестору", – заявлял Зеленский.

Он также напомнил, что Украина поднялась на семь позиций в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Это действительно так. Но при этом все соседние страны – даже Россия – в этом же рейтинге опережают Украину. Ответ на вопрос "почему" новости "Сегодня" искали в кулуарах форума.

"В вашей стране война. Конечно, это наибольшая проблема и угроза для наших денег", – говорит представитель международной инвестиционной компании Мустава Кахья.

"На форуме чаще всего вы увидите людей из Всемирного банка и других институций, которые могут инвестировать в инфраструктуру государства. Но чтобы был серьезный поток от частных компаний, в вашей стране должно произойти немало хорошего", – добавляет управляющий директор международной банковской группы Джованни Сальветти.

Прежде всего, инвесторы жалуются на коррупцию. Кроме того, по имиджу и финансовой привлекательности страны бьют и судебные тяжбы из-за национализации ПриватБанка, которую экс-владельцы считают незаконной. Бывшие собственники требуют от государства несколько долларов компенсации. Этот вопрос затронул и президент Зеленский.

"С рынка было выведено около 100 банков, в частности Дельта-Банк, банк "Надра", "Финансы и кредит", национализирован ПриватБанк. В каждом из этих дел – я еще раз говорю – я буду защищать только интересы государства Украина. Все эти проблемы не должны быть решены за счет налогоплательщиков", – заявил Зеленский.

Инвесторов зовут вкладывать деньги в украинскую промышленность, предприятия, сельское хозяйство – едва ли не всюду.

"Мы будем в каждой сфере – и в энергетике, и в инфраструктуре, и в других сферах – исповедовать рыночный подход. Это значить, что большая часть проблем должна и может быть решена. Это и вопрос качества, и вопрос цены – это может быть решено с помощью конкуренции", – объяснил на форуме премьер-министр Алексей Гончарук.

Планы у власти, действительно, амбициозные – за пять лет привлечь в страну 50 млрд долларов инвестиций. Хотя в прошлые годы их было в разы меньше. Правительство хочет видеть темпы роста ВВП на уровне 5-7% в год.

Пессимизм бизнеса и пример Турции

В сотнях километрах от Мариуполя специалисты, которые внимательно следили на форумом, мало верят в чудо.

"Я ожидал упрощения налоговой системы, ожидал уменьшения налогового давления. И самое главное, чего я ожидал – это возможность платить налоги через смартфон. Еще два-три месяца риторики без каких-либо реформаторских действий – и мы увидим типичную для Украины ситуацию, когда пессимизм доминирует", – объясняет ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

Есть и те, кто не исключает экономический подъем Украины – тем более в случае, если правительство договорится о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Или же если Украина, например, отдаст на приватизацию неэффективные госпредприятия, как это сделала Турция.

"У них даже были программы МВФ, который они полностью выполняли, без единой задержки. Две программы в течение 10 лет, когда турецкая экономика выросла на 75%", – рассказывает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Сейчас Анкара, благодаря удачным реформам по поддержке своих производителей и переориентации государства с экспорта сырья на экспорт готовой продукции, вообще не берет кредитов у МВФ.

Новые кредиты и реформы

Тем временем в Мариуполе украинская власть подписала ряд меморандумов с кредиторами. Среди них – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Банк обещает первый транш на украинские дороги в регионах в размере 300 млн евро.

"Вам необходима реформа таможни и независимость Нацбанка. Мы также хотим, чтобы ваше внимание было сфокусировано на приватизации. Потому что это поможет вернуть инвестиции в Украину", – заявил вице-презтдент ЕБРР Алан Пию.

В целом правительство ожидает от ЕБРР в этом году более миллиарда евро. Сто миллионов из них пойдут на модернизацию "Укрзализныци", которую ждет грандиозная реформа.

"Укрзализныця" станет первой крупной государственной компанией, которая будет размещаться на фондовых биржах. Это сделает ее более прозрачной. А деньги, которые мы получим от освобождения части акций, будут конвертированы в подвижный склад", – объяснил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Сейчас прибыли почти нет у "Укрзализныци". Пассажирские перевозки убыточные, а товарные – не очень прибыльные. За счет кредитов невозможно обновить весь парк – только за счет привлечения нового капитала. И то, что этот меморандум подписал ЕБРР, дает надежду, что они войдут [в капитал] сами и привлекут других инвесторов, и "Укрзализныця" получит миллиарды долларов", – говорит президент инвестиционной группы Тарас Козак.

Определенные опасения у опрошенных экспертов вызывают анонсированные на инвестфоруме проекты концессии. Инструмент предусматривает, что государство временно отдает в управление бизнесу определенное имущество, чтобы получить прибыль вместо убытков. На 2020 год, в числе прочего, власть пообещала концессию ряда автодорог.

"Нужно отдавать в концессию только супер-профессиональным людым, финансово очень-очень мощным, у которых есть опыт аналогичной работы, хорошая история. Я боюсь, что под видом американской компании придут наши, где0то там зарегистрированные, ничего платить не будут, что-то украдут и сбегут", – говорит Савченко.

Пока же главный украинский финансовый поток – заробитчане и диаспора. В прошлом году они прислали домой более 11 млрд долларов. Потому 50 млрд долларов прямых инвестиций за пять лет были бы чудом. Тем более, что власти все это время нужно ломать голову, где взять деньги на восстановление Донбасса.

Напомним, вместе с делегацией из Канады и канадскими бизнесменами инвестиционный форум RE:think в Мариуполе посетил президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод. Новости "Сегодня" поговорили с ним о результатах форума в Мариуполе, а также о стратегии возвращения украинцев из зарубежья. Читайте эксклюзивное интервью с главой Всемирного конгресса украинцев: "Видно, что реформы внедряются быстро".

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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