Государственные шахты работают в убыток и не могут платить зарплаты работникам

Государству приходится постоянно давать дотации из бюджета, чтобы предприятия не закрывались

Государственные шахты работают в убыток и не могут платить зарплаты работникам 2019-02-14T00:19:00+02:00 Экономика Государству приходится постоянно давать дотации из бюджета, чтобы предприятия не закрывались

Государственные шахты работают в убыток и не могут платить зарплаты работникам. Все из-за высокой себестоимости добычи угля. Себестоимость добычи тонны угля сегодня составляет более четырех тысяч гривен. За такую цену на рынке, уголь не продать. Поэтому предприятия вынуждны работать себе в убыток.

Сейчас шахтерам государственные шахты задолжали 75 млн гривен зарплаты. А еще у шахт есть долги перед пенсионным фондом и соцстрахом. Поэтому стаж для пенсии людям не засчитывают.

Государственные шахты прекращают работу. Тысячи шахтеров оказываются на грани выживания. Они остаются без работы. Предприятия не рентабельны, поскольку себестоимость добычи угля высокая, отмечают эксперты. Причина в длительном недофинансирование отрасли: долгое время цена украинского угля была заниженной, деньги на модернизацию никто не выделял.

Государству приходится постоянно давать дотации из бюджета, чтобы предприятия не закрывались.

Уменьшить задолженность позволит рыночная цена на добытый государственными шахтами уголь. Если она сравняется с европейской, долги смогут выплатить быстрее. А объемы добытого отечественного угля возрастут. Таким образом, страна сделает еще один шаг к энергонезависимости. Уже этим летом в Украине должен заработать энергорынок по новой европейской модели.

Ранее сообщалось, что в Украине создали уникальный комплекс для добычи угля.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна отказаться от антрацита из России.

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