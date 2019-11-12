Государственный банк распродал недвижимость на 1,3 миллиарда гривен

Фото: Укргазбанк

На аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), который ранее уже продал имущество на 10 млрд гривен, государственный Укргазбанк провел торги про реализации 85 лотов на сумму 1,32 млрд гривен.

В список лотов входят различные объекты недвижимости, в частности, часть завода "Арсенал", бизнес-центр, квартиры, дома, земельные участки, паркоместа.

"Укргазбанк – давний и надежный партнер OpenMarket. На сегодня банк является самым результативным из наших клиентов после Государственной исполнительной службы", - отметил гендиректор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.

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Кроме того, новости "Сегодня" выясняли, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленина. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

Также сообщалось, что на СЕТАМ завершился эксперимент с онлайн-арендой земли. Эффективность аренды земли на онлайн-площадке СЕТАМа оказалась значительно выше, чем при аналогичной процедуре "с молотка".

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