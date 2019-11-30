Государство получит более 100 млн грн от продажи трех крупных объектов: подробности

Приватизация - один из ключевых приоритетов правительства, заявил Гончарук

Фото: opz.odessa.net

Государство получит 108,5 млн гривен от продажи трех объектов государственной собственности, что стало возможным благодаря успешной продаже Фондом государственного имущества ряда государственных объектов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Приватизация – один из ключевых приоритетов правительства и один из действенных способов привлечения инвестиций и борьбы с неэффективным управлением имуществом", - прокомментировал результаты премьер-министр Алексей Гончарук.

По данным Фонда государственного имущества, самые крупные среди проданных недавно государственных объектов – это оптовый рынок в городе Бровары, который был продан за 44,5 млн грн, то есть в 10 раз дороже стартовой цены, которая составляла 4 млн грн.

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Кроме того, за 3,5 млн грн продали "Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций".

Цена продажи стартовала с 270 тыс. грн и выросла в 13 раз. За объект боролись 10 участников торгов.

Также Фонд госимущества продал 100% государственного пакета акций "АО Украина Туристическая", который продан на 35% дороже стартовой цены.

"Фонд госимущества должен продолжить работу по 415 объектам из 500, которые правительство недавно передало в Фонд государственного имущества", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министерства и другие центральные органы власти должны ускорить подготовку и до конца 2019 года передать не менее 500 объектов в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ). Соответствующее поручение дал 14 ноября премьер-министр Алексей Гончарук

Новости "Сегодня" писали, что в октябре президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче пяти предприятий Государственного управления делами ФГИУ для приватизации, а в ноябре поручил до конца года начать подготовку к масштабной приватизации.

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