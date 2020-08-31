Государство получит рекордную цену за нефтегазовый участок

Государственная служба геологии и недр на электронном аукционе 31 августа продала спецразрешение на разработку Будищанско-Чутовской площади углеводородов за рекордные 650,5 млн грн.
Об этом свидетельствуют результаты аукциона в системе ProZorro.
Стоимость спецразрешения по сравнению со стартовой ценой выросла в 8 раз.
Победителем аукциона стала компания "Нефтегазгеоразведка", входящая в состав "ДТЭК Нефтегаз".
В аукционе принимали участие государственная компания "Укргаздобыча", которая предложила 650 млн грн, "Регал Петролеум" (512 млн грн), "Укрнефтебурение" (131 млн грн) и "Индепендент Энерджи Сервисез" (130,5 млн грн).
"Государство получит рекордные 650,5 млн. Это более чем в 8 раз превышает стартовую стоимость лота. Поздравляем победителя электронного аукциона компанию "Нефтегазгеоразведка". Самая дорогая лицензия за всю историю аукционов Госгеонедр", – прокомментировал результаты аукциона глава Госгеонедр Роман Опимах.
Участок имеет площадь 174,89 км2, находится на территории Полтавского и Чутовского административных районов Полтавской области.
Перспективные ресурсы нефти на этом участке составляют более 2 млн т, газа – 20,587 млрд куб. м.
Ранее глава Госегонадр Роман Опимах заявлял, что Будищанско-Чутовская площадь является самым перспективным нефтегазовым участком, который выставлен на аукцион за последнее десятилетие.
Напомним, Госгеонедра ожидают доход государственного бюджета от продажи спецразрешений на пользование недрами в 2020 году на уровне 1 млрд грн.
Как сообщалось, депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности, по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка.
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