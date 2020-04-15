Государство снова начнет регулировать цены на продукты: что изменится для украинцев

Эксперты отмечают, что государственное влияние на цены может привести к дефициту "карантинных" товаров

После того, как вслед за объявлением карантина, моментально подорожали самые популярные товары, Кабмин решил с 15 апреля вернуть регулирование цен на них, которое, напомним, было отменено 3 года назад – в 2017. По словам директора украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, это решение было продиктовано стремлением не допустить роста цен на социально значимые продукты и промтовары, и в целом замедлить инфляцию, Правда, пока на период чрезвычайной ситуации.

Как отмечает эксперт, перечень регулируемых цен будет меньше, чем тот, который отменили – в нем было 32 наименования продуктов: черный хлеб, колбаса первого сорта, мясо с костями, молоко с содержанием жира 2,5%, масло с содержанием 73% жира и т. д.

"Теперь установят регулирование цен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара, – уточнил Алексей Дорошенко. – А если цены на них планируют повышать, то заведение торговли обязано будет сообщать об этом в Госпродпотребслужбу. На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется. Но государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках и получит возможность влиять на производителей или на импортеров, если цены вырастут без экономического обоснования".

Под госрегулирование подпадают: гречка, сахар, пшеничная мука высшего сорта, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, яйца, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и питьевая вода без газа, которая впервые попала в социально значимые товары.

Регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки как средство индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса. Если будут основания, то перечень наименований продукции, подлежащей регулированию, может быть дополнен.

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"Считаю это действенным механизмом влияния на ценовую ситуацию в стране и началом мягкого регулирования по европейскому образцу. Например, во Франции под регулирование попадает несколько тысяч наименований продуктов", – подытожил Дорошенко.

А вот Александр Охрименко скептично отнесся к инициативе Кабмина. По его мнению, когда госрегулирование было, оно не помогало сдерживать рост цен.

"Производители выпускали молоко жирностью 2,6%, а не 2,5%, сливочное масло жирностью 73%, а не 72%, куриные тушки разделывали и фасовали, чтобы не попадать под госрегулирование. Возможно, будут продаваться по фиксированным ценам медицинские маски, перчатки, антисептик, но я не исключаю, что они окажутся в дефиците", – аргументировал Охрименко.

Подробнее о том, чего ждать украинцам от продуктовых магазинов и цен вообще читайте в материале: Грядет подорожание: как к лету изменятся цены на продукты

Подробнее о том, что будет в именно в апреле с ценами на продукты, смотрите в сюжете:

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