Государству необходимо стимулировать добычу нефти и газа, – Госгеонедра

1 грн, вложенная в добычу нефти и газа, привлекает 3,5 грн в экономику Украины

Государственная служба геологии и недр положительно относится к предложению введения налоговых стимулов для газо- и нефтедобывающих компаний. Об этом в интервью "Главкому" сообщил председатель Госгеонедр Роман Опимах.

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"Я отношусь к таким предложениям положительно, это нормальное желание поддержки со стороны государства. Сектор нефти и газа – крупный налогоплательщик и существенный мультипликатор: по подсчетам экономистов, 1 грн, вложенная в добычу нефти и газа, привлекает 3,5 грн в экономику Украины. Ведь в результате освоения месторождений в производстве задействован ряд других процессов", – отметил Опимах.

По его словам, поддержка может осуществляться без риска сокращения поступлений в государственный бюджет.

"К стимулам, которые не будут иметь негативного влияния на бюджет, относится и восстановление законсервированных скважин, а также стимулирование добычи нетрадиционного газа (газ уплотненных пород). Это новая технология, где используется совершенно другой подход разработки таких залежей. Поэтому важно, чтобы компания имела фискальную поддержку подобных проектов", - добавил Опимах.

Он напомнил, что в 2018 году введение стимулирующих ставок ренты на новые скважины дало существенный толчок к росту добычи, в частности, в частном секторе.

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"Если посмотреть на динамику добычи, то видно, что частный сектор продолжает расти второй год подряд – это потому, что в 2018 году был заложен хороший базис. Тогда из-за изменений в законодательстве были введены стимулирующие налоги для бурения новых скважин. Но какой будет добыча в следующем году – трудно сказать", - отметил Опимах.

Что касается непосредственного снижения ренты на добычу из действующих скважин, то для этого, по словам Опимаха, нужно взвешенно оценить отрицательный и положительный эффекты от пересмотра ставок.

Напомним, глава Госгеонедр представил пакет реформ с новыми правилами для недропользователей. В частности, реформа предусматривает упрощение правил для "малого недропользования", также введение рассрочки платежей за предоставление спецразрешений и свободное обращение спецразрешений.

Изменения в законодательство о недропользовании поддержал председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Ранее депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности, относительно запуска службы Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка.

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