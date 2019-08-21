Готовим страну к зиме: шахтеры ДТЭК добыли 13 миллионов тонн угля

В компании сообщили, что к началу отопительного сезона важно иметь достаточно угля на складах

Фото: ДТЭК

Из 18 млн тонн угля, которые добыли в Украине за семь месяцев, 13 млн тонн выдали на-гора шахтеры ДТЭК Энерго. Это значительный вклад горняков в стабильную и бесперебойную работу украинской энергосистемы, сообщает пресс-служба ДТЭК.

Почти 11 млн тонн угля газовой марки добыли на шахтах Западно-Донбасского угольного бассейна, которые входят в состав ДТЭК Павлоградуголь. Еще более 2 млн тонн – на угледобывающих предприятиях ДТЭК Добропольеуголь.

"Через несколько месяцев начнется отопительный сезон, и очень важно иметь достаточно угля на складах. Каждый месяц мы добываем около двух миллионов тонн угля газовой марки для украинских ТЭС, – рассказал директор по добыче угля ДТЭК Энерго Михаил Барабаш. – Отечественный уголь – это главный приоритет для Украины и для компании ДТЭК. Каждая тонна украинского угля – это надежность поставок электроэнергии, свет и тепло в домах украинцев и на предприятиях, где они работают".

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Всего до конца года горняки ДТЭК Энерго планируют добыть больше 23 млн тонн угля, который станет надежной опорой энергосистемы зимой, отмечает пресс-служба.

Для прохождения осенне-зимнего периода ДТЭК также законтрактовал 300 тыс. тонн газового угля из Южной Америки. Из-за аварийного ремонта блока АЭС и низкого отпуска электроэнергии другими генерациями в июне-июле компания сожгла больше угля, чем планировала, поэтому вынуждена импортировать уголь марки Г.

Новости "Сегодня" сообщали, что готовность страны к отопительному сезону стала темой закрытой встречи в Офисе президента. Одна из главных проблем, которую обсуждали, – дефицит угля на теплоэлектростанциях. На складах угля вдвое меньше, чем было в это же время в прошлом году.

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