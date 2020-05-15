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Готовы заменить Россию: США начали поставки нефти в Беларусь

15 мая, 15:59

Денис Беспалов

О поставках нефти Лукашенко и Помпео договорились в феврале

Недавно Беларусь впервые закупила нефть у Саудовской Аравии, теперь Соединенные Штаты начали поставку нефти в эту страну. Об этом сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.

"С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко", – сказал он.

В концерне "Белнефтехим" сообщили, что танкер с американской нефтью в объеме 80 тыс. тонн отправится из США 17 мая, его прибытие в порт Клайпеды ожидается в начале июня.

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Госсекретарь Майкл Помпео, в свою очередь, заявил, что Вашингтон готов удовлетворить потребности Минска в энергоносителях.

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"Будучи крупнейшим производителем нефти и газа в мире, Соединенные Штаты готовы удовлетворить импортные потребности стран, которые, как и Беларусь, хотят получить выгоду от повышения энергетической безопасности благодаря диверсификации поставок, а также торговле, основанной на американских коммерческих ценностях свободного предпринимательства, верховенства закона и прозрачных сделок, свободных от коррупции", - сказал госсекретарь.

Он призвал Минск "использовать достигнутый прогресс для расширения доступа американских предприятий на свой рынок".

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Ранее сообщалось, что Беларусь не устраивают цены на российскую нефть, и она прорабатывает планы альтернативных поставок.

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нефть США Беларусь Майк Помпео

Источник: ТАСС

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