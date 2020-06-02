Гречка станет "золотой": как изменится цена через неделю и через месяц

Через месяц популярная у украинцев крупа может подняться в цене до 80 грн за кг

Две недели назад вступили в силу новые правила "госрегулирования" цен на продукты первой необходимости и товары медицинского назначения. О том, как выполняется требование правительства в отношении цен на товары первой необходимости, лекарства, средства индивидуальной защиты, поинтересовался сайт "Сегодня" – "Цены на карантине: какие важные для украинцев товары дорожают".

Согласно постановлению КМУ №341 от 22 апреля, о планах повысить цену на любой из этих товаров на 5-10% нужно сообщать за три дня до начала применения новой цены, о повышении цены на 10-15% – за две недели, на 15% и более – за месяц.

Однако оказалось, что "госрегулирование" в нынешнем виде – отнюдь не помеха для повышения цен. По крайней мере из списка социально значимых продуктов, в котором насчитывается всего 10 наименований, мы не обнаружили объявлений о повышении цен только на два продукта: молоко и масло. Остальные либо уже дорожают, либо должны подорожать в ближайшем будущем.

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В скором времени может существенно вырасти в цене такой популярный продукт, как гречка. Грядущее изменение цены задекларировали уже десятки магазинов (в том числе сетевых), речь идет о продукции нескольких производителей.

Так, у одного из производителей цена гречки вырастет почти на 50%. То есть вместо 47-52 грн за килограмм гречка этого производителя будет стоить 75-80 грн. Но поскольку такие серьезные изменения цен продавцам предписано декларировать за месяц, а сделали они это только на днях, 25-26 мая, то следует ожидать, что новые ценники в магазинах мы увидим только к концу июня.

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В то же время гречка других производителей, как ожидается, подорожает только на 10-15%. Такое изменение цен, напомним, можно декларировать за 14 дней до смены ценников. А оно было задекларировано почти сразу после того, как заработал реестр. Значит, подорожание случится уже через неделю.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что подорожание продуктов стало сильнейшим за последние годы. По итогам апреля цены на продукты в Украине выросли на 2,2%, но это не связано с продлением карантина.

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А новости "Сегодня" разбирались с тем, какие новые привычки появились у покупателей в Украине после введения карантина:

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