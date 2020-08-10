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Гречка в дефиците: цены в Украине резко повысились

10 августа, 15:16

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аграрные эксперты не видят причин для улучшения ситуации

На украинском рынке сложился дефицит гречневой крупы, которую обещали закупать в Госрезерв. Как прогнозирует исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой, высокие цены на гречку, вероятнее всего, будут подниматься и дальше.

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Громовой добавил что значительный дефицит гречневой крупы тоже будет наблюдаться и дальше, ведь перекрыть потребность неоткуда, пишет AgroPortal.

"По официальной статистике, гречихи в Украине посеяно только половина от минимальной потребности. Раньше ее импортировали из России, и это было главной нашей проблемой", – сказал Громовой.

Сейчас же, по его словам, Россия и сама приостановила наращивание производства. Более того, РФ откатилась по уровню посевных площадей на 10 лет назад, и ввела запрет на вывоз гречки.

"Цены на гречневую крупу на полках магазинов очень высокие — 35 грн/кг и больше. И скорее всего, гречка будет дорожать", – спрогнозировал специалист.

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При этом он отметил, что нынешняя цена находится на границе верхнего баланса со способностью покупать. Потребители отдают предпочтение более дешевым, хотя и менее полезным заменителям, таким как макароны из мягких сортов пшеницы.

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"По информации участников ассоциации, уже после 30 грн/кг резко упал сбыт гречки. Производители не могут продать значительных объемов, лишь небольшие партии", — говорит Громовой.

При этом украинские аграрии не слишком стремятся сеять гречиху – она слишком нестабильна и непрогнозируема в плане цены.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после запрета на вывоз из страны гречки Кабмин планировал нарастить импорт зерновых культур, которые пользуются спросом у украинцев, отменив импортные пошлины на крупы до 1 июля 2020 года.

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А после начала карантина, в начале апреля, гречка стала одним из продуктов, который наиболее вырос в цене.

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, что происходит с ценами на овощи и фрукты в Украине. Подробнее об этом узнавайте из видеосюжета:

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