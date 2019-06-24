Гречневая каша станет дорогим удовольствием: эксперт объяснил причину

Цену на гречку полностью регулирует рынок, отметил специалист

Гречка в кастрюле. Фото: Pixabay

Привычная всем украинцам гречневая каша станет менее доступной. Цена на гречку, посевные площади под которой аграрии сократили в этом году, вырастет как минимум на 25%. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Мы имеем два продукта питания, которые на протяжении двух последних лет, несмотря на инфляцию, постоянно падают в цене – сахар и гречка <…> Гречки было выращено много – мы получили перепредложение на рынке. И за последний год цена на гречку упала на 11%, при том, что на хлеб цена выросла на 20%", – отметил эксперт.

Производство гречки, продолжает специалист, в целом мало выгодно: с одной стороны – она достаточно "капризная", с другой стороны – рынок небольшой, ведь ее употребляют в основном славяне.

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Поэтому производители сократили посевные площади под гречихой. А поскольку государство абстрагировалось от регулирования социально значимых продуктов питания, нет предохранителей от роста цен на крупу, отметил Пендзин.

"Мы сегодня не имеем никаких государственных механизмом регуляции цен на продукты питания <…> В мире регулируют так: или государственными интервенциями – выкупают с рынка продукцию в случае переизбытка, или путем господдержки производителей необходимых культур", – подчеркнул экономист.

Кроме того, по мнению специалиста, Украине не помешал бы европейский опыт поддержки аграриев путем налоговых изменений, в частности – уменьшения ставки НДС.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 6527 о сельскохозяйственной кооперации, которым устраняются ограничения и предлагаются дополнительные возможности для развития сельскохозяйственных кооперативов.

Также премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что агропромышленный комплекс является движущей силой украинской экономики, а также гарантом продовольственной безопасности мира:

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