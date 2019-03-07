Гривня укрепилась, а пенсии пересчитали: итоги дня

Перерасчет произвели для 10,2 млн пенсионеров

Гривня укрепилась, а пенсии пересчитали: итоги дня Сергей Гусев 2019-03-07T20:23:00+02:00 Экономика Перерасчет произвели для 10,2 млн пенсионеров

Общество

9 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Женщины составляют 8% среди военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил. В Вооруженных силах сейчас работают и служат 57 тыс. женщин. Из них 26 тыс. – военнослужащих и 3,5 тысячи – офицеры.

С 1 марта провел перерасчет пенсий Пенсионный фонд. Согласно новому принципу, автоматическая индексация пенсий происходит по двум показателям – 50% от уровня роста инфляции за предыдущий год и 50% роста средней зарплаты. Перерасчет произвели для 10,2 млн пенсионеров, из них повысили пенсию 8 972 000.

Не пропустили три из четырех грузовиков с гуманитарным грузом для мирных жителей от Международного комитета Красного Креста боевики утром 7 марта через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое, сообщила Государственная пограничная служба. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны.

Подыскать четыре помещения в составе торговых центров попросили консультантов представители компании IKEA. Эти магазины будут заниматься выдачей продукции, которую потребители будут заказывать через интернет.

35 млн 541 тыс. 743 записи об избирателях по состоянию на середину февраля имеются в Госреестре избирателей. Из 34 млн 544 тыс. 993 имеют избирательный адрес, относительно 996 тыс. 750 есть пометка "выбыл". В реестре 3 млн 109 тыс. 46 записей об умерших, которые сохраняются на протяжении пяти лет в соответствии с законом, 27 тыс. 616 записей — о лицах без гражданства, 35 тыс. 917 записей — о недееспособных лицах.

Экономика

Укрепил на 10 копеек до 26,39 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 8-11 марта по сравнению с предыдущим банковским днем, 7 марта.

Понизил на 1,01% Национальный банк на 7 марта по сравнению с предыдущим банковским днем курс золота – до 340,4 тыс. грн за 10 тройских унций.

Уменьшился до 9,446 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах по состоянию на 5 марта. По последним данным, за сутки в хранилища газ не закачивался. В течение суток из хранилищ отобрано 40,02 млн куб. м газа. При этом в данных за 5 марта указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии – 6,93 млн куб. м, из Венгрии – 3,66 млн куб. м, из Польши – 3,95 млн куб. м газа.

Сократилось на 56% в годовом выражении производство автотранспортных средств в Украине в феврале – до 314 ед., в первую очередь за счет сокращения сборки автомобилей Skoda на заводе "Еврокар" в 2,5 раза – до 238 авто, сообщила ассоциация "Укравтопром". В 2018 году украинские автопроизводители выпустили всего 6616 автотранспортных средств – на 23% меньше, чем годом ранее, а производственные мощности были загружены на 1,5%.

Поступило уже 150 млн грн в госбюджет за два месяца года от малой приватизации. Для сравнения – за весь 2016 поступил 171 млн. грн, за 2017- 135 млн грн и в 2018 – 215 млн. грн.

Снизили в 7,6 раза украинские предприятия в январе-феврале экспорт лома черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 11,392 тыс. тонн. Экспорт металлолома в денежном выражении упал в 8,9 раза – до 3,156 млн долл.

291 доллар за 1 тысячу кубометров Составила средняя цена импортного природного газа в феврале, что на 8,8% меньше, чем в январе.

Вырос на 0,7 млрд грн объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа по итогам еженедельного аукциона, или на 5,5%, – до 14 млрд грн. Нерезиденты возобновили покупку гривневых ОВГЗ после трехнедельного перерыва – в последний раз они покупали облигации в первую неделю февраля.

Экспортировали 33,3 миллиона тонн зерновых украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 6 марта, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия. В 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 миллиона тонн зерна.

Мир

Дало 48 часов руководство ЕС Лондону для того, чтобы он представил новые предложения для выхода из тупика по Brexit. Европейские чиновники заявили, что будут работать все выходные без перерыва, если до вечера пятницы получат "приемлемые идеи" относительно "бэкстопа" – защитного механизма, который предотвращает образование жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Китайская Huawei Technologies подала иск к властям США в федеральный суд в Техасе, оспаривая решение Белого дома, запрещающее правительственным учреждениям использовать ее оборудование из соображений безопасности. В Huawei заявили, что никаких доказательств нарушения закона ей предъявлено не было, а значит ограничения незаконны.

Аналитики вашингтонского Института Брукингса полагают что рост ВВП Китая в статистических отчетах в последние несколько лет завышался примерно на 2 процентных пункта ежегодно, в результате чего он де-факто на 12% меньше официальных оценок.

Великобритания планирует ужесточить процедуру выдачи виз зарубежным инвесторам в попытке разобраться с отмыванием денег, а также в ответ на ухудшение отношений с Россией после инцидента в Солсбери. Претендентам на получение визы инвестора придется доказать, что они располагали капиталом в 2 млн фунтов стерлингов (2,6 млн долл.), по крайней мере, последние два года, а не 90 дней, как в настоящее время. Временные ограничения не касаются инвестиций в британские гособлигации, которые соответствуют интересам экономики страны.

Автопроизводитель Nissan заявил что модель Nissan Leaf стала первым электрокаром в истории, который смог преодолеть отметку в 400 000 проданных экземпляров. В 2018 году эта модель стала самым продаваемым электромобилем в Европе (40 000 штук).

Производитель электромобилей Tesla утверждает что его новая технология позволит сократить время подзарядки электрокаров до 15 минут. Новые системы Supercharger V3 уже установлены во Фримонте, штат Калифорния, и постепенно будут появляться в других регионах. Пока их могут использовать только автомобили Tesla Model 3, однако обновление программного обеспечения предыдущих моделей вскоре позволит и им перейти на новую технологию.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.