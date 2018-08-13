Гривня продолжает слабеть, судам не хватает судей: итоги дня

Школы готовятся к 1 Сентября, а потребительские цены на мясо и мясные продукты выросли на 12%

ОБЩЕСТВО

57 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Как 1 сентября в субботу, так и 3 сентября в понедельник школы могут провести праздник первого звонка – этот вопрос полностью в их компетенции, сказали в Минобразования.

67% объектов социальной сферы и теплоснабжающих предприятий по состоянию на 13 августа подготовлены к отопительному сезону 2018-2019 годов. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.

1,209 млрд долл. в первом полугодии составил объем переводов в Украину через системы перевода, что в 9 раз больше объема переводов из страны в сумме 140 млн долл. Объем переводов через системы перевода средств внутри страны за этот период составил 69,4 млрд грн, или 2,596 млрд долл. Наибольшая доля переводов в Украину приходится на США (15%), Израиль (13%), Россию (10%), Италию (8%), Польшу (7%), переводов из Украины – в Россию (38%), Грузию (9%), Китай (6%), Азербайджан (5%), Узбекистан (4%).

Выросли на 12% в годовом выражении в июле потребительские цены на мясо и мясные продукты. В январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены увеличились на 22,5%. По сравнению с предыдущим месяцем цены на мясо и мясные продукты в июле увеличились на 0,2%.

Еще 3 обоснованных вывода относительно декларирования недостоверной информации Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). В частности, не выполнили требования закона "О предотвращении коррупции" народный депутат Дмитрий Святаш и экс-судья Верховного суда Александр Потыльчак.

38 тысяч человек и 5,5 тысяч транспортных средств пересекли контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки 12 августа. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

22 суда не работают сейчас в Украине в связи с нехваткой судей. Об этом сообщил председатель Совета судей Украины Олег Ткачук.

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 9 копеек Национальный банк на 14 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 13 августа, курс гривны до 27,34 гривен за доллар

В семи регионах украинские аграрии по состоянию на 13 августа завершили сбор ранних зерновых культур:в Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областях. Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, в целом по Украине сбор ранних зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 9,5 млн га (96% к прогнозу по этим культурам) при урожайности 34,6 ц/га, намолочено 33 млн тонн.

Высокую зависимость кредитоспособности Украины от поддержки МВФ отмечает рейтинговое агентство Fitch Ratings и добавляет, что промедление в возобновлении сотрудничества с Фондом является источником неопределенности.

30 Мбит/с такую минимальную скорость интернета Министерство экономического развития и торговли намерено юридически закрепить, если для строительства инфраструктуры привлекаются государственные средства.

Увеличили на 23% в годовом выражении украинские аграрии в І полугодии экспорт мяса птицы,– до 241 млн долл., сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Физический бъем экспорта вырос со 147 тыс. т до 152 тыс. т. По данным Государственной фискальной службы, Украина в 2017 году экспортировала 271,32 тыс. тонн мяса птицы на сумму 389,64 млн долл.

Вырос на 14% в I полугодии экспорт продукции мясной группы в годовом выражении – до 304 млн долл.

Увеличились на 80,66% запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа с начала сезона закачки (9 апреля), или на 5,997 млрд куб. м, – до 13,432 млрд куб. м.

В период с 6 по 19 сентября миссия МВФ посетит Киев. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

27,6 млрд грн такой потолок бюджетных запросов для Минздрава на 2019 год установил Минфин. Это на 23,5% больше, чем заложено в госбюджете на 2018 год

554,8 тыс. цифровых подписей (усиленных сертификатов открытых ключей) выдал центр сертификации ключей при ГФС с начала 2018 года, всего с начала работы центра выдано 6,7 млн цифровых подписей.

МИР

Потеряла около 7% на сегодняшних торгах турецкая лира по отношению к доллару. Обещание Центробанка Турции обеспечить ликвидностью финансовую систему в условиях валютного кризиса не смогло поддержать финансовые рынки: курс лиры продолжает падение, турецкие фондовые индексы резко снижаются. В середине дня курс составлял 6,8666 лиры за 1 доллар. Курс опускался в ходе торгов до очередного рекордного минимума – 7,2362. Сообщается, что прокуратура сегодня начала официальное следствие в связи с охватившим страну финансовым кризисом. В частности, следственные действия направлены в отношении "людей и социальных медиа, которые могут угрожать экономической безопасности страны".

Не будет обесценивать юань Народный банк Китая, чтобы смягчить негативные последствия торгового спора с США, однако готов принять меры против трейдеров, играющих на понижение курса юаня. Курс у ранее в этом месяце приближался к отметке в 7 юаней за доллар, которую он не пересекал более 10 лет.

140 новых лесных пожаров вспыхнуло В канадской провинции Британская Колумбия. Большинство из них начались после ударов молний.

Увеличилось до 94 человек в Греции число жертв лесного пожара стал еще один человек: в больнице скончалась 57-летняя женщина. Таким образом, число погибших.

Первый храм в честь святого Иоанна Павла II построят в Риме. Это будет небольшая церковь с изогнутым фасадом. Она впишется в одноэтажную застройку. Строительство начнется осенью и продлится три года.