Гривня возглавила рейтинг валют: детали

В июле этого года курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар

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На рекордное укрепление украинской денежной единицы обратили внимание мировые финансовые площадки. Bloomberg сообщил, что с начала года гривня укрепилась к доллару на 19% и возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару.

"Укрепление гривни способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины, поскольку стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны", – отмечает издание.

Отдельно подчеркивается, что укрепление гривни превысило ревальвацию российского рубля, который по отношению к доллару вырос на 12%.

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Помимо российской денежной единицы, среди наиболее ревальвированных валют мира оказались египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель.

В июле этого года курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 грн за доллар.

Ранее сайту "Сегодня" финансисты объяснили, что может развернуть курс доллара в Украине. Среди основных факторов – политика НБУ, земельная реформа и газовый контракт с РФ.

Напомним, ранее в НБУ объяснили рекордное укрепление гривни объективными экономическими факторами.

Кроме того, новости "Сегодня" выяснили, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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