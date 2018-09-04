Гройсман анонсировал "сложные решения" из-за огромного госдолга Украины

Украине предстоит принять "сложные решения" ради сохранения стабильности в условиях высокого внешнего долга. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, обращаясь к народным депутатам на открытии девятой сессии Верховной Рады.

"Перед нами будут разные вызовы, принятие сложных решений. Эти сложные решения вызваны тем, что у нас огромный долг перед третьими странами и международными финансовыми организациями... Это 1,3 трлн гривен", – заявил Гройсман.

От подчеркнул, что долги были накоплены с 2005 по 2013 год, когда Украина позаимствовала почти 50 млрд долларов. Теперь, по словам премьера, долговое бремя сдерживает развитие экономики и на дает повышать социальные стандарты в Украине.

"Только на обслуживание этих долгов мы должны каждый год тратить один оборонный бюджет Украины. Мы должны в среднесрочной перспективе избавиться от внешних долгов", – добавил Гройсман.

Стратегия управления госдолгом, которую ранее утвердил Кабинет министров, предусматривает, что к 2020 году долги сократятся до 49% ВВП против 60% в 2018 году. Правительство планирует, что в 2019 году обязательства страны сократятся до 52,2%.

Минфин также предложил передать управление госдолгом независимому учреждению. По словам и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой, ведомство совместно со Всемирным банком уже прорабатывает механизмы для создания такого агентства.

Напомним, за июль-2018 Украина сократила долларовый госдолг. При этом в гривневом эквиваленте объем госдолга за июль вырос.





Подробнее о новой Стратегии управления госдолгом читайте на сайте "Сегодня" в материале "Каждый украинец должен 1725 долларов: как Кабмин будет отдавать внешние долги".